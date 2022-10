Recuperados menos de la mitad de los vasos usados en fiestas de barrios y en San Fermín

Una vez finalizados los principales eventos festivos de Pamplona, el Ayuntamiento ha hecho balance del uso y recuperación de vasos reutilizables, distribuidos entre asociaciones, peñas y locales privados para evitar la generación de desperdicios. De ese balance se desprende que, de los 555.818 vasos distribuidos, se han usado 440.835, que representan el 79,3%, con lo que el resto ha quedado almacenado en sus cajas. Entre los que se han puesto en circulación, apenas uno de cada dos ha sido devuelto. Así las cosas, se han perdido 241.819 unidades (el 54,8% de los usados), entre los vasos que acabaron directamente en contenedores y los que los usuarios se llevan a casa.

Los datos de recuperación son mayores en eventos de menor envergadura, como las fiestas de los barrios, en los que el Ayuntamiento ha recogido algo más del 52% de los vasos usados, mientras que en Sanfermines se han recuperado solo el 44,4%. Del total de vasos puestos en circulación, en los barrios se perdieron más de 19.000 y en las fiestas de San Fermín, 222.554.

El grueso de los vasos se distribuyó en Sanfermines, cuando se repartieron casi medio millón de vasos (497.574 exactamente). El vaso reutilizable estuvo disponible en 84 locales y espacios municipales. Así, se sumaron a la iniciativa 65 locales privados, 14 peñas y asociaciones y 5 actividades de concesión municipal. Entre todos ellos, usaron 400.441 vasos, lo que representa el 80,4% de los repartidos. El porcentaje de retorno y recuperación fue, durante las fiestas de San Fermín, del 44,4%. Se recuperaron 177.887 vasos, y se perdieron 222.554.

Las zonas que mayor uso hicieron del vaso reutilizable coincidieron con las de mayor afluencia de público en general. Así, por ejemplo, en la calle Jarauta, donde se concentran la mayoría de las peñas de la ciudad, se repartieron uno de cada cuatro vasos (124.668); en la zona de Estafeta, Calderería y Labrit, se entregaron 113.244 unidades; y en la Plaza del Castillo y plaza de los Burgos, 85.056 vasos. La recuperación, no obstante, no fue de la mano de ese mayor reparto. De hecho, en Jarauta se perdieron el 59% de los vasos puestos en circulación (se perdieron 64.284 de los 108.960 usados) y en Estafeta y Labrit, el 61%. En concreto, de los 103.633 vasos usados, no se retornaron 63.428.

En la Plaza del Castillo y de los Burgos la tasa de devolución fue mayor, de forma que la pérdida fue del 55,9% (de 59.964 usados, se extraviaron 33.522. No obstante, en esta zona el porcentaje de uso del vaso reutilizable fue menor, ya que solo se pusieron en circulación el 70,5% de las unidades repartidas.

El porcentaje de recuperación fue aún mayor en espacios de concesión municipal como la Taconera donde se devolvieron el 68,4% de los vasos usados; un porcentaje similar a la Plaza de los Fueros (68,2%), si bien en esta última ubicación se usaron todos los vasos entregados (13.689 unidades), mientras que en la Taconera se usaron el 78%. Además, en determinados espacios como Juego-Rejuego, en la Taconera; el espacio SportKids, en el Fortín de San Bartolomé, y en la Zona Joven, de la Plaza de los Fueros, se emplearon un total de 6.480 vasos reutilizables.

EVENTOS EN BARRIOS

Al margen de Sanfermines, el Ayuntamiento ha distribuido vasos reutilizables en doce eventos, la mayoría, fiestas de barrio, pero también en el Día de las Peñas, por ejemplo. Para todas esas celebraciones, el Consistorio distribuyó 58.244 vasos. De todos ellos, se usaron 40.394 y se devolvieron 21.129 (52,3%). Por tanto, se perdieron 19.265.

El evento en el que más vasos se perdieron fue el Día de las Peñas, mientras que la mayor recuperación se produjo en las fiestas de Lezkairu.

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO

El Ayuntamiento cuenta con varios modelos de vasos reutilizables de propiedad municipal, unos de color verde, usados en Sanfermines, y otros dos modelos, uno con una gota y otro con Caravinagre, que se han distribuido en las fiestas y eventos en los barrios. El servicio de reparto, recogida y limpieza de los vasos reutilizables, que gestiona la Fundación Varazdin por adjudicación, es gratuito para las asociaciones responsables de los eventos. Se cobra un euro por cada vaso que se sirve a la clientela.

La Fundación Varazdin, de inserción laboral de personas con diversidad funcional en exclusión social, se encarga de su reparto, recuperar, limpiar y almacenar los vasos para futuros eventos. En el caso de Sanfermines, los locales compran el vaso al Ayuntamiento, y se los quedan en propiedad. Para su puesta en uso, cobran un euro en concepto de depósito a la clientela. Cuando ésta devuelve el vaso, recupera el euro de depósito. El servicio de reparto, recogida y limpieza es costeado por el Ayuntamiento de Pamplona, y para elaborar la factura, se tienen exclusivamente en cuenta los albaranes de reparto y recogida de vasos.

En el caso de otros eventos festivos, el servicio es gratuito para las asociaciones responsables. Basta con que hagan una petición a través de un formulario municipal, con los vasos que quieren. Para participar, deben firmar un documento de compromiso medioambiental. Se cobra un euro por cada vaso que se sirve a la clientela. Cuando finaliza el evento, se hace un recuento de los vasos que se van a devolver al Ayuntamiento. El Consistorio conserva la fianza de los vasos no devueltos.

Una vez recuperados, los vasos se someten a un proceso de limpieza. El coste de recoger y limpiar asciende a 0,13 euros (más IVA) la unidad. En el caso de vasos recogidos sin usar o que están rotos y no se pueden reutilizar, el coste del servicio es de 0,08 euros (más IVA). Hasta la fecha actual, el coste de los eventos en barrios ha sido de 3.886,56 euros y los ingresos de 15.351 euros. En el caso de los Sanfermines, la recogida y limpieza de los vasos ha supuesto al Ayuntamiento un coste de 37.384 euros.

La iniciativa del vaso reutilizable se enmarca dentro de la estrategia Go Green Pamplona, que reúne las acciones que el Ayuntamiento de Pamplona lleva a cabo para luchar contra el cambio climático.