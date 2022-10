El 'gran hermano' velará por la seguridad en Pamplona con un total de 297 cámaras

“Las cámaras cumplen su función. No son para vigilar a la gente. Las personas normales, las que no cometen delitos, no tienen ningún miedo a las cámaras ni tienen por qué temer nada. Los que las temen son los que sí los cometen”. Son palabras de Javier Labairu, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. La capital navarra va a incrementar considerablemente la densidad de cámaras de aquí a principios del próximo año. El número de dispositivos de vigilancia va a pasar de los 245 actuales a 297, aunque siete de ellos, en el Casco Viejo, van a ser renovados.

El centro de la capital navarra es el más concurrido de cámaras. A esas siete que se renuevan, por otros modelos más sofisticados, se suman 22 nuevos dispositivos que se repartirán por las calles más concurridas. La proliferación de cámaras en el centro histórico de Pamplona tiene una explicación lógica: el Casco Viejo es el centro neurálgico, comercial y, sobre todo, de ocio de la capital navarra. Y el ocio suele ir parejo con el exceso de alcohol, lo que suele llevar, en ocasiones, a situaciones conflictivas, peleas y vandalismo, y en las que las cámaras pueden ser cruciales para encontrar a los autores o implicados.

Sin las cámaras de seguridad, no habría sido posible seguir el rastro de los agresores de ‘la manada’ en los Sanfermines de 2016. Otro caso reciente es el que ocurrió en plena pandemia -septiembre de 2021-, cuando un joven lanzó una botella a un coche de la Policía Foral durante un juevintxo y provocó heridas a un agente al estallar la luna del vehículo. Las cámaras no registraron el momento del impacto pero sí el gesto del joven al lanzar la botella, motivo suficiente para condenar al autor, según el juez.

Y el más reciente, el caso del presunto agresor sexual de Iturrama, a quien se acusa de una violación ocurrida la madrugada del pasado 18 de septiembre. La combinación de cámaras del Ayuntamiento de Pamplona con otras imágenes grabadas con dispositivos de vigilancia del ámbito privado permitieron identificar y, a la postre, localizar al presunto autor de la agresión sexual, ahora en prisión provisional.

EL CASCO VIEJO SIN CÁMARAS

Atrás han quedado los tiempos de la kale borroka, en los años 80 y 90, en los que el ocio se mezclaba con los desórdenes públicos, casi cada fin de semana, en un Casco Viejo que era una olla a presión, un lugar extraño y salvaje para el foráneo: lo mismo era una zona de copas que un campo de batalla. Pero en aquella época no había cámaras y la comisión de un delito o de algaradas -por la ausencia de testigos y de ese ‘gran hermano’ que vigila las calles- podía ser más habitual. Sin embargo, ya a principios de los 90, las unidades de antidisturbios comenzaron a grabar las manifestaciones más conflictivas con cámaras que portaban los propios agentes.

Hay que viajar hasta 2013 para encontrar las primeras cámaras de vigilancia estáticas en Pamplona. Algunas de ellas siguen vigentes y en funcionamiento, según explican desde Seguridad Ciudadana. “Las cámaras también cumplen una función disuasoria”, nos devuelve al presente Javier Labairu. “En algunos casos, se produce un desplazamiento de las personas que pueden generar problemas a otras zonas sin cámaras”, asegura.

Si así fuese, el Casco Viejo sería uno de los lugares más seguros de la ciudad. Pero no siempre es así. La instalación de las cámaras permite una resolución más ágil de la comisión de delitos en la vía pública. Y la concentración de personas en el fin de semana en las zonas de ocio aumenta las probabilidades de que surjan problemas en la calle.

UNOS 9.000 EUROS POR CÁMARA

Las nuevas cámaras que ya ha instalado o instalará el Ayuntamiento de Pamplona cuestan entre 4.000 y 6.000 euros, pero conectarlas a la Policía Municipal, al Centro de Coordinación Operativa (CECOP), dispara la cifra hasta los 9.000 euros por dispositivo. Desde este centro de coordinación, se puede seguir la transmisión en directo de todas las cámaras operativas en Pamplona a través de un videowall, un muro de 9 monitores de 55” cada uno.

Las nuevas cámaras con las que trabaja Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona son de cinco tipos diferentes: la domo infrarrojos de la marca Avigilon, con una potente lente de acercamiento y tecnología infrarroja, que permite ver en un radio de hasta 250 metros en total oscuridad y con un ángulo de 360 grados. También está la Multisensor, en tres modelos de 180, 270, 360, quizás las más sofisticadas, capaces de detectar y diferenciar personas, es decir, con reconocimiento facial, un sistema con el que China trabaja desde 2019 y no exento de polémica.

En Pamplona -a diferencia del gigante asiático- todavía no existe el reconocimiento de un rostro solo por el mero hecho de pasar ante una cámara. Como explican desde Policía Municipal, los programas con los que trabajan estos dispositivos permiten que se pueda localizar a una persona concreta mediante la identificación y medición de los rasgos faciales. Es decir, el programa buscaría específicamente a esa persona que se introduce en el programa de reconocimiento. “Con luz del día, pueden ser muy precisas y discriminan los rostros para dar con las personas que buscamos. Pero si es de noche, la identificación da más problemas. No es tan fácil”, reconocen desde Policía Municipal.

Pamplona es, en términos generales, una ciudad segura. Sin embargo, entre los años 2019 y 2021, se han disparado los delitos contra la libertad sexual. En estos casos, como ha demostrado la agresión de Iturrama, las cámaras pueden ser cruciales.