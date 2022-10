Navarra Suma: "El desvío de 180.000 euros para el azud de Santa Engracia era público"

Oscurantismo y una partida que sale del bolsillo. Es el resumen simple de las acusaciones vertidas esta misma mañana de miércoles contra el concejal de Proyectos Estratégicos, Fermín Alonso. A ojos de la oposición, los 180.000 euros destinados a la reparación del azud de Santa Engracia se utilizaron de manera "engañosa" para sufragar parte de los gastos de la pasarela de Labrit.

La oposición fue clara al respecto. No obstante, desde Navarra Suma, la percepción era completamente diferente. Es más, el edil llegó a insinuar que, si PSN, Bildu y Geroa Bai no conocían la procedencia del importe, era por no haber realizado correctamente su trabajo. "Una vez se aprueba en Junta de Gobierno, el documento es público. Solo tienen que consultarlo", reiteró durante la Comisión de Urbanismo.

Según la cronología expuesta por el concejal, el 6 de julio 2021 el consistorio recibe una resolución de la Confederación Hidrográfico del Ebro (CHE) en la que se muestra contraria a la reparación del azud. En este mismo documento se da un plazo de 9 meses para la presentar un proyecto de demolición de las partes no históricas de este bien municipal.

Desde el equipo de gobierno se plantean alternativas y el 5 de enero se da entrada a una solicitud de restauración histórica del azud. Es el 26 de ese mismo mes cuando la CHE da inicio al nuevo expediente. Va pasando el tiempo y el 13 de abril, es la propia Confederación la que requiere documentación adicional sobre la solicitud. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, mantienen, se les envía unas semanas más tarde.

Y no es hasta el 3 de agosto cuando se recibe una nueva comunicación de la CHE en la que se solicita otro informe al órgano medioambiental competente en Navarra. Es decir, al departamento de Medio Ambiente de Gobierno foral. Precisamente el área en la que se encuentra el expediente. "Se reenvía el requerimiento desde la Confederación el 22 de septiembre", recalca del concejal Fermín Alonso.

Dicho esto, en el momento en el que se licita la reparación de la pasarela de Labrit, la propuesta pasa por la Junta de Gobierno, donde queda especificada la procedencia del dinero. En este caso, los 180.000 euros que no se pudieron emplear en el azud de Santa Engracia. La oposición, que sigue pidiendo explicaciones, insisten en que el desvío de fondos fue "opaco".