PSN de Pamplona reclama información sobre el torneo de ajedrez de julio, "realizado de forma oscurantista"

Los socialistas han indicado que "no se informó a la oposición ni sobre la realización del torneo ni sobre su coste". Por ello, la portavoz, Maite Esporrín , ha censurado "este nuevo acto de oscurantismo y derroche por parte de Navarra Suma, que ha provocado que el Ayuntamiento contrate conL, marca fundada por el cocineroy el artista) y la plataformaun torneo que no ha sido anunciado a la ciudadanía (no aparecía ni siquiera en el programa de San Fermín) ni permitía su participación en el mismo".