Una feria que hizo agua

capaz de transmitir ideas complejas, significados, la esencia de algo... de manera real y efectiva. Un amanecer, las gotas de rocío captadas en una mañana heladora. Ejemplos casi tantos como situaciones. Similar a que se vivió ayer en el polígono Agustinos de Pamplona. Prácticamente innegable. Y es que no son pocas las ocasiones en las que una sola imagen es... de manera real y efectiva. Un amanecer, las gotas de rocío captadas en una mañana heladora. Ejemplos casi tantos como situaciones. Similar a que se vivió ayer en el

feria de ganado de San Miguel había sucumbido a una dura objetividad cargada de escasez. Lluvia incesante que para las nueve de la mañana ya había encharcado bastante la parcela en la que el 70 corrales para albergar animales en su tradicional cita de finales de septiembre. Bastaba apenas un minuto para cerciorarse de que la anhelada quimera por la recuperación de lahabía sucumbido a una dura objetividad cargada de escasez. Lluvia incesante que para las nueve de la mañana ya había encharcado bastante la parcela en la que el Ayuntamiento de Pamplona había adecuado hastaen su tradicional cita de finales de septiembre.

Pero aquel deseo de volver a reencontrarse, de disfrutar de la ‘alegría’ de ver caballos, yeguas, ponis, asnos o mulas se chocó de bruces con la realidad. La feria, de carácter equina, motivó una clara desilusión a quienes, paraguas en mano, se animó a pasarse por la explanada. “Nos habían dicho que merecía la pena y hemos venido a ver por primera vez, pero apenas hay animales. Está todo muy desangelado”, indicaban Ana María y Cándido, vecinos de Tafalla.

Pero no solamente curiosos, pocos, se acercaron hasta este rincón del polígono, sino que ganaderos y antiguos marchantes de ganado compartían idéntica sensación. “Como no hagan algo para mejorar la difusión de la feria, va a terminar desapareciendo”, entendía Emiliano Parras, vecino de Bera. También Alfredo Amador, a pesar de que ya había vendido los cinco caballos españoles. “Las transacciones ya las tienes apalabradas, sino es muy complicado”, indica quien se plantea no repetir en la próxima edición. “No se puede, ya no”.

“Ha sido mal año, la gente se está quitando animales, el ganado está bajando... Hemos venido a ver, pero hay escasez. Otra cosa es la feria de San Fermín, que también vamos”, decían los amigos Julián y Manuel, de Arribe y Atallo en una feria pasada por agua.