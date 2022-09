Un trámite que llegó tarde

Expedientes en ‘tiempo de espera’... Un elenco que se traduce en retrasos. Pero no solo eso, sino que a veces estas dilaciones pueden causar más inconvenientes que beneficios. Es el caso de una vecina de impuesto de circulación. Números de teléfono que derivan de un lado a otro. Citas que se demoran. Trámites complejos.Un elenco que se traduce en retrasos. Pero no solo eso, sino que a veces estas dilaciones puede. Es el caso de una vecina de Pamplona que, con el coche ‘siniestro total’, no tuvo más remedio que pagar el correspondiente

Para entender lo sucedido, es necesario retrotraerse hasta las inundaciones del pasado 10 de diciembre. Aquella riada inundó el garaje en la que la afectada tenía aparcado su vehículo.

Una vez analizados los daños, los diferentes trámites para obtener una indemnización no finalizaron hasta el 4 de enero de este año; y, como consecuencia, hasta el día 10 no pudo dar de baja el coche siniestrado en Tráfico. “A pesar de no haber podido circular desde el 10 de diciembre y haberlo dado baja, el Ayuntamiento de Pamplona le giró el importe correspondiente al impuesto de vehículos de tracción mecánica del primer trimestre de 2022”, expone la mujer en un escrito elevado al Defensor del Pueblo.

Desde el consistorio explican que es la Jefatura Provincial de Tráfico (DGT) la entidad competente para calificar la aptitud de un vehículo para circular, hecho que acaba reflejándose en el Registro de vehículos a partir del cual el consistorio genera el censo tributario para liquidar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Por tanto, es dicha entidad la única que puede tramitar bajas en el Registro sin que pueda ser sustituido este trámite presentando en el consistorio otra documentación o comunicación. “Así lo establece la normativa de haciendas locales de Navarra”, repiten.

Pero, pese 'tener las manos atadas', reiteran su disposición para atender de forma favorable la queja con la tramitación previa, por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra, de la baja retroactiva del vehículo a la fecha de las inundaciones, ya que de esta manera, sería compatible con el cumplimiento de la normativa tributaria. Y añaden que el Ayuntamiento de Pamplona, como titular del derecho al crédito tributario, no puede renunciar o alterar su contenido.

Desde el Defensor del Pueblo se entiende que los informes dejan constancia meridiana de que el coche no se podía utilizar desde mucho antes del 1 de enero de 2022, por lo que recomienda al consistorio que deje sin efecto la liquidación del impuesto.