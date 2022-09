Noáin (Valle de Elorz) alerta de otro proyecto fotovoltaico

varios proyectos sobre la mesa de otras administraciones pendientes de resolución y el acuerdo adoptado hace más de un año para prohibir la instalación de plantas solares en terrenos no urbanizables, el Ayuntamiento de (Valle de Elorz) ha recibido peticiones para informar sobre un nuevo proyecto fotovoltaico. Se trata de una iniciativa de la Sociedad de Explotación Fotovoltaica Lamda SL que también estudian en Ordenación del Territorio y en la dirección general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos. Propone la instalación de una planta fotovoltaica en Imarcoain de 4,25 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación por terrenos comunales del Valle y de la fase 3 de la Ciudad del Transporte. Conde otras administraciones pendientes de resolución y el acuerdo adoptado hace más de un año para prohibir la instalación deen terrenos no urbanizables, el Noáin (Valle de Elorz) ha recibido peticiones para informar sobre un nuevo proyecto fotovoltaico. Se trata de una iniciativa de laque también estudian en Ordenación del Territorio y en la dirección general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos. Propone la instalación de una planta fotovoltaica en Imarcoain de 4,25 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación por terrenos comunales del Valle y de la fase 3 de la Ciudad del Transporte.

El proyecto, redactado por Eosol Energy, se encuentra en fase de información pública para su autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública. Al Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) se le reclamó información desde Ordenación del Territorio sobre el estado del terreno y los servicios. A su vez, el alcalde, Sebastián Marco (Navarra Suma), emitió un edicto para notificar el plazo para realizar consultas y presentar alegaciones.

La potencia de instalación de los inversores es de 4,2 y la potencia en los paneles de 5,095 MWp. Se evacuará la electricidad hacia la subestarción en Imárcoain.

SUELO NO URBANO

Del proyecto, que se puede alegar hasta el 13 de octubre, se habló este martes 13 de septiembre en el pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz). El alcalde informó de la existencia del proyecto, recordó sus características y los 4,25 MW de potencia instalada que se proponen y explicó la respuesta que iban a dar.

En pleno “boom” y ante la presentación de un sin fin de iniciativas renovables en la comarca de Pamplona y otras zonas de Navarra, el Consistorio de Noáin (valle de Elorz) aprobó una modificación en su planeamiento municipal. Incluyó la prohibición de instalar en suelo no urbanizable de producción agrícola plantas solares fotovoltaicas. “Nosotros ante este proyecto para una instalación fotovoltaica entre Torres e Imárcoain , en suelo no urbanizable, aplicaremos la modificación que prohibe las plantas. Se aprobó en su día por el descontrol y falta de planificación y para que no nos desborden estos proyectos y sintamos las consecuencias en el valle”, dijo Marco.

En su día también se plantearon alegaciones ante una subestación prevista en Zulueta para recoger la electricidad generada en otros proyectos próximos.

Desde julio con un médico menos

El pleno también abordó la situación y problemas del centro de salud de Noáin. Fue el ex alcalde y ahora concejal de Aldatu, José Ignacio Erro, el que reclamó en ruegos y preguntas que desde el Ayuntamiento se solicite una reunión con Salud para abordarlo. Citó al concejal de Navarra Suma y médico en el centro, Manuel Mozota. Éste recordó los problemas que ha habido desde julio. Citó varias bajas por covid y los problemas para sustituirlos e indicó que desde julio hay un médico menos en el centro. Finalmente se quedó en reunir a la mesa de salud. El alcalde, Sebastián Marco (NA+) afeó a Erro que no hubiera planteado en otro foro la situación. Javier Erro (NA+) atribuyó la situación a la gestión del Gobierno y de Salud.