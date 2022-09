EH Bildu no condena las pintadas de El Sadar

declaración de condena de las pintadas aparecidas en el estadio de El Sadar con insultos a España y a la selección española femenina de fútbol. El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes unaaparecidas en el estadio de El Sadar con insultos a España y a la selección española femenina de fútbol. PSN Geroa Bai han aprobado el texto presentado por Navarra Suma. EH Bildu se ha abstenido al apreciar en los término empleados "intencionalidad de culpabilizar a un colectivo".

La abstención de EH Bildu ha causado "sorpresa" y "decepción" en las filas de Navarra Suma y PSN, teniendo en cuenta que es habitual que el grupo abertzale lleve a las comisiones municipales mociones de condena por otro tipo de pintadas. Así ocurrió en el mes de junio c uando vandalizaron el mural de LKN dedicado a la osasunista Mai Garde en El Sadar . Entonces, la edil Eva Aranguren dijo que era "intolerable y lamentable".

María Caballero (Navarra Suma) al grupo municipal. La portavoz regionalista ha aprovechado para felicitar y agradecer a las personas y entidades que han hecho posible que "¿Qué quiere decir EH Bildu, que cuando se meten contra España, contra las deportivas españolas, las pintadas están bien?", ha preguntado(Navarra Suma) al grupo municipal. La portavoz regionalista ha aprovechado para felicitar y agradecer a las personas y entidades que han hecho posible que Pamplona acoja un partido de fútbol femenino de dos grandes selecciones

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha pedido al grupo abertzale que "reflexione". "¿Que pongan puta España no les ofende? España es el país que nos acoge, les guste o no. Yo me siento orgullosa de ser española y me ofende muchísimo. A mí me enorgullecen los triunfos de los deportistas españoles", ha afirmado Esporrín, que ha añadido que EH Bildu ha "mejorado en calidad democrática, pero todavía tiene pasos que dar".

Patxi Leurza (Geroa Bai) ha defendido que no se puede hacer ningún tipo de distinción a la hora de condenar este tipo de insultos. No obstante, se ha mostrado disconforme con la "coletilla de 'los de siempre' que aparece en el texto".

Garbiñe Bueno (EH Bildu) ha respondido que a su grupo no le gustan las pintadas y que está de acuerdo en el que El Sadar celebre "un partido de primer nivel". "A EH Bildu le gustan todos los pueblos y que todos los pueblos se relacionen al mismo nivel. Seguiremos trabajando para que nuestro pueblo tenga su propia selección", ha afirmado Bueno. Ha justificado la abstención en que el texto señala a un determinado colectivo como autor de las pintadas.

María Caballero ha replicado que la postura de EH Bildu da qué pensar sobre quién está detrás de las pintadas. "Para ustedes, lo que pasa en Curia no tiene autores, lo de El Sadar tampoco. Sin duda, los autores son gente muy cerquita de ustedes", ha concluido la concejal de Navarra Suma.