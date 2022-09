Solo el 2% de la ciudadanía no está satisfecha con Pamplona para vivir 

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , y el director de la Oficina Estratégica Municipal,, han presentado esta mañana los resultados de esta encuesta realizada para la actualización, evaluación y seguimiento del diagnóstico de la Agenda Urbana de Pamplona 2030. El estudio se presenta con una doble comparativa: por un lado, con los resultados obtenidos en sendas encuestas realizadas por el Ayuntamiento de Pamplona en 2018 y 2020 y, por otra, con los resultados publicados por la Comisión Europea en el último informe del proyecto Urban Audit ‘Report on the quality of life in european cities 2020’ que reúne datos de otras 83 ciudades europeas. La encuesta está financiada con fondos Next Generation EU.