Noáin abraza el retorno de las fiestas y de sus vaquillas

Sebastián Marco Zaratiegui, alcalde de Noáin desde el ayuntamiento de la localidad, un edificio de un interior blanco y acristalado, minutos antes del lanzamiento del cohete festivo. "Las vaquillas son un espectáculo esperado por muchos jóvenes, también de fuera de Noáin. Aquí celebramos un referéndum sobre su continuidad y salió abrumadoramente que sí, que continuasen. Son muy esperadas", señaló. Y así fue. En 2017, la localidad del valle de Elorz sometió a consulta popular la continuidad de sus eventos taurinos. Un 68,07% votó a favor de mantener sus vaquillas.

Y así será en estas fiestas del retorno, tras dos años de pandemia. Entre el jueves y el domingo, Noáin celebrará sendas sueltas de vaquillas, todos los días a las 18.30 horas, excepto el domingo, que será a las 17.30 horas. Pero serán muchos otros los actos de un programa intenso, que busca un ocio saludable entre los más jóvenes y que se mantendrá alerta ante el triste fenómeno de los pinchazos a mujeres y también ante las agresiones sexistas, con un servicio de acompañamiento a casa, o bien con la Policía Municipal, o con el grupo de voluntarios que se ha creado. “Está pensado sobre todo para mujeres que tengan miedo o alguna dificultad”, matizó ayer el alcalde de Navarra Suma.

Diario de Navarra

A mediodía del miércoles, el sol castigaba con fuerza en la plaza del ayuntamiento. Las cuadrillas de jóvenes, de blanco impoluto, se iban congregando bajo la casa consistorial entre abrazos y gestos de emoción contenida. Una alegría que estalló con las palabras de Javier San Martín, presidente del club de fútbol Bidezarra, que este año cumple 25 años de vida. “Fui uno los fundadores, después estuve fuera cuatro años y vuelta aquí hasta ahora. He sido entrenador, coordinador y ahora presidente. No me dio tiempo a estar de jugador”, sonreía el encargado de dar inicio a las fiestas, apenas unos minutos antes del lanzamiento del cohete.

“¡Noáin, disfruta de las fiestas! ¡Gozatu jaiak! ¡Viva San Miguel”, gritó San Martín. El chupinazo se estrenó con dos primeros cohetes díscolos. El inicial no llegó a estallar y dibujó una parábola muda sobre el público para estrellarse contra el suelo sin provocar percances. El segundo estalló antes de lo previsto, muy cerca del balcón consistorial, con el consiguiente susto de los allí reunidos. Marco estuvo arropado por varias concejalas de NA+ en el Ayuntamiento de Pamplona: María Caballero, María Echávarri y Ana Elizalde. El tercer cohete y los sucesivos estallaron con normalidad. La txaranga EZK se arrancó con la música y comenzó una lluvia de caramelos.

Noáin retomaba sus fiestas en honor a San Miguel. “Que se celebren las fiestas significa que la situación sanitaria está mucho mejor. Y nos alegramos tanto por las personas mayores como por el resto de la población. Esperemos que sean unas fiestas sanas y que gusten a todos porque ya era hora de celebrarlas”, resumió Sebastián Marco.