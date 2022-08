Pasarelas del río Arga: “Después de las obras, el río será el de antes”

El viernes reunió a varios bañistas y paseantes en las pasarelas al lado de la Escuela de Piragüismo y Natación de Pamplona. Por la mañana se escuchaba el sonido de máquinas, grúas y camiones. Unos 4 días antes, después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Pamplona aprobaron la medida, empezaron a sacar la grava que estaba en el río, cerca de las plataformas.

Ilka Seiler estaba sentada en el borde de una de las pasarelas viendo a su perro correr por la orilla del río. Es alemana pero ha vivido en Pamplona 26 años. Seiler frecuenta mucho el río e incluso, puede reconocer la diferencia que hizo la limpieza. “Siempre depende de la estación del año. Por ejemplo, en primavera hay mucho plástico y no se ve muy bonito. Después de estas obras, el río será el de antes”, comentó.

Otro perro nadaba por el río. Este estaba acompañado por José García Falces. “Suelo venir a menudo y lógicamente, con este tiempo, para los perros el mejor sitio para refrescarse es el río”, mencionó. García está de acuerdo con la medida. Sin embargo, no está muy seguro de que las fechas sean las correctas para la temporada. “Una vez hecha la obra creo que el aspecto estará mejor. Habrá más espacio”, concluyó.

Frente a la Escuela de Piragüismo, al otro lado del río, estaba Claudia Pardiñas con su familia. Esa mañana habían dejado a sus hijas en una actividad con las piraguas, organizada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés. “Vimos las máquinas pero no sabíamos qué estaba sucediendo”, declaró. La acompañaba Raquel Flores que tenía una hipótesis: “Yo lo primero que me imaginé fue que un camión, al trasladar algo, se le había volcado en el río”. No obstante, cuando supieron del fin de las obras, ambas concordaron en que el estado del río se veía mejor que en meses anteriores.