Ana Góngora, alcaldesa de Burlada: “El futuro de Erripagaina en Burlada no está descartado”

Burlada retoma las fiestas patronales. Y lo hace con la "buena noticia" del avance de una subvención de la Fundación Biodiversidad que permitirá desarrollar un proyecto en La Nogalera para paliar los efectos de las inundaciones. "No las evita y tenemos que aprender a convivir con el río. Pero ayudará a minimizar efectos. De momento, hemos sido preseleccionados y será una ayuda para un plan plurianual. Nos darán 1,6 de los 1,9 que supone el proyecto". Tras un año "duro" en el que "cuando pensábamos que empezábamos a salir la pandemia" llegaron las "peores" inundaciones que se recuerdan,retoma las fiestas patronales.

¿Cómo está Burlada tras este año difícil?

Hemos trabajado de manera intensa porque las inundaciones afectaron en todos los ámbitos y todavía siguen afectando. Por sacar la parte positiva, estoy contenta porque nos ha unido con los trabajadores. Pero siguen las afecciones y, por ejemplo, tenemos el archivo congelado y buscamos asesoramiento para ver cómo recuperarlo.

Porque las inundaciones llegaron tras el Covid...

Paró un poco el ayuntamiento y ahora estamos retomando la convivencia y eso es un reto. Ser capaces de trabajar juntos para la ciudadanía.

También ha habido decisiones contestadas, como la disolución de los históricos patronatos de deporte y cultura.

No fue algo fácil ni una decisión exclusivamente política. Era un paso necesario porque el ayuntamiento tiene un problema estructural de déficit presupuestario, con muy pocos ingresos corrientes y dependencia de subvenciones. Hay que buscar el equilibrio y en esa línea se dio el paso. Era algo que la Cámara de Comptos lo veía obsoleto y que los partidos sabíamos que no era posible mantener. Es verdad que al hacerlo Navarra Suma parece más complicado, pero lo cierto es que yo soy la alcaldesa de los 20.000 que ya forman Burlada y no sólo de los que se quejan y llaman la atención. Mi mayor esfuerzo es ese y estoy tranquilísima con la decisión. El que venga detrás lo hubiera hecho también. Tampoco cabía la forma de participación que teníamos.

Habla de gobernar para todos, pero de momento se quedaron sin aprobar los presupuestos. ¿Cómo funcionan ahora y qué planes hay sobre la mesa?

Con modificaciones presupuestarias en las que sí nos encontramos. Y con temas, como un estudio de costes que tenemos que ver cómo afrontar. Eso también marcará el futuro de Erripagaña.

¿Y dónde ve Erripagaña la alcaldesa de Burlada?

No lo puedo decir. Hay que analizarlo. De las 5.700 viviendas y 14.400 vecinos, 2.500 y 6.000 están en Burlada. Antes podíamos pensar que estaba en Pamplona, pero ahora no está tan claro y por servicios y demás podía estar en Burlada.

“Hemos procurado incluir actos para todos los públicos”

Representantes de la jubiloteca municipal abrirán este domingo las fiestas de Burlada que llegan con precauciones ante el riesgo de incendios. Su elección fue fruto de un proceso puesto en marcha en el Consistorio en el que también se había postulado a las trabajadoras del centro de 0 a 3 años. “Las descarté para la votación porque el cohete no puede convertirse en un momento de reivindicación laboral, ni política ni social. Es algo festivo. También se había al centro de salud y por votación se eligió al a jubiloteca. De todas formas, creo que no tiene que ser fruto de una votación, porque pasan estas cosas en el proceso. Tiene que ser una delegación de alcaldía fundamentada”. Ana Góngora afronta, tras dos años de parón, sus segundas fiestas como alcaldesa. Al frente de Navarra Suma, la coalición defiende la idea de “poner en valor” el carácter religioso. “No son solamente las fiestas de Burlada, son las fiestas de la Asunción. Animamos también a participar en los actos que organiza la parroquia”, apunta la edil.

Los festejos, desde el domingo y hasta el día 20 y con un “parón” el 17, cuentan con un presupuesto de 190.000 euros y ofrecen más de 100 actos. La alcaldesa de Burlada destaca que se han extendido por diferentes puntos y que en la programación se ha buscado “diversificar”. “Hay más dj, que es lo que reclamaban grupos de jóvenes. Hemos buscado grupos más populares y otros emergentes, tener en cuenta la participación de mujeres. En definitiva, que todos se sientan contentos. También las personas mayores, que querían más bailes. Los bares han programado muy bien”.

No olvida Góngora la preocupación por los “pinchazos” denunciados en fiestas populares. “Hay un protocolo de igualdad y las mujeres tienen que venir tranquilas, se ha trabajado con las policías y no nos tienen que condicionar como quieren”.