Para que Toni sea el último perro mordido por una víbora

Mutilva. Su primer can en común. "Pequeño, curioso, obediente, cariñoso" son algunos de los adjetivos que emplea Blanca de Ulibarri para describirlo. En pasado. Porque "Toni", de año y medio, falleció el día 15. Desde hace tres meses Toni, un perro mestizo adoptado en una protectora, alegraba las excursiones de una pareja de.

Horas antes le había mordido una víbora cuando se acercó a unos arbustos en el parque de Mugartea, próximo al domicilio. Fue al principio del paseo nocturno. Desconocedora de la reacción de los animales a las picaduras, la propietaria no detuvo la macha.

Horas después, al apreciar la garganta hinchada, llamó a una clínica veterinaria y allí advirtieron de lo ocurrido. Las medidas aplicadas no fueron suficientes y el perro falleció a las horas.

Por eso plantean que haya más información accesible ante estas situaciones. “Para que Toni sea el último y otras personas no pasen por este sufrimiento”, precisa. Desde el Ayuntamiento de Aranguren recuerdan que en Mugartea hay carteles que advierten de la presencia de fauna silvestre. También de la obligatoriedad de llevar a los perros atados y controlados.

La víbora atacó al perro cuando, recién salidos de casa, corrió hacia unos arbustos . En la zona de la balsa del parque de Mugartea. A su dueña le pareció que, como otras veces, perseguía alguna lagartija. Pero sí que apreció que emitió un sonido y se fue para atrás rápidamente. Ella buscó algún picotazo de avispa y siguieron con el paseo hasta que lo sintió “raro” . La situación empeoró una vez en casa. Toni no se dejaba tocar y la garganta se le inflamó mientras Blanca de Ulibarri buscaba en internet consejos para tratar picaduras de avispas en perros.

Goñi

QUIETUD Y TRATAMIENTO

La clínica veterinaria de guardia en la comarca el 14 de julio estaba en Mutilva. Allí fueron Blanca y su perro y las profesionales que les atendieron no dudaron en lo que pasaba al verles y escuchar lo sucedido horas antes. El salto y el “chillido” ya eran sintomáticos. También le vieron las marcas. Empezaron un tratamiento que muchas veces sirve para sacar adelante al perro herido. No en el caso de Toni, de escaso tamaño para el veneno inoculado.

ENTRE 15 Y 20 ATAQUES

Fue en la clínica donde conocieron la existencia de otras mordeduras a perros en la comarca. “Entre 15 y 20, nos dijeron. También en la Ciudadela de Pamplona. A mí me sorprendió que en un parque urbano, en la puerta de casa, te encuentres víboras. Me parece importante que se difunda lo que hay que hacer, para que no pase más veces. Ahora en mi caso el sentimiento de culpa es grande. Me pregunto si podía haber hecho otra cosa. Llevarlo enseguida, dejarlo quieto...”, se lamenta.

Su reacción fue llamar al Ayuntamiento de Aranguren para que supieran lo ocurrido. Allí le remitieron a Medio Ambiente. En las clínicas veterinarias aconsejan que el animal esté lo más quieto posible ante una sospecha de mordedura de serpiente.

También piden que no se succione el veneno. “Saberlo igual hubiera cambiado...”, aventura Ulibarri. Teresa Ramos, concejal de Medio Ambiente en Aranguren, ya ha tenido que “lidiar” con situaciones así. Quejas por las ranas o serpientes en Mugartea. “Nosotros no vamos a hacer nada por evitar la fauna silvestre. Todas las especies tienen su papel. Lo que hacemos es poner carteles, cortar los bordes de los caminos para que no se escondan allí las serpientes. Luego los dueños deben controlar a los perros. Estamos abiertos a tomar medidas si alguien tiene alguna idea. Pero partiendo de esa base, de que los animales tienen que estar en ese entorno”.