Trabajadores de Tele Taxi acusan a la junta directiva de buscar la "confrontación" entre taxistas y plantilla

El delegado sindical de ELA en Tele Taxi San Fermín, Iosu Caballero, ha acusado a la junta directiva de la empresa de buscar la "confrontación" entre los taxistas y la plantilla al trasladar a los primeros un "discurso vengativo" contra los trabajadores en huelga.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación durante el desarrollo de una concentración de trabajadores de Tele Taxi San Fermín en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Una movilización en la que se han coreado consignas como 'Tele Taxi cumple el preacuerdo' y 'Mancomunidad, responsabilidad'.

Iosu Caballero ha explicado a los medios que el pasado mes de febrero se alcanzó un preacuerdo con la empresa que, entre otras cosas, contemplaba una subida salarial según el IPC, y ante el que la dirección, posteriormente, "se echó para atrás". Ha destacado que fue el presidente de Tele Taxi quien firmó el acuerdo con la parte sindical y ha añadido que "no entendemos la postura de firmar un acuerdo el presidente, en nombre de todos los taxistas, y luego echarte para atrás. Porque normalmente cuando firmas un acuerdo es para cumplirlo".

Desde entonces, la plantilla de Tele Taxi San Fermín ha realizado varias movilizaciones, incluyendo una huelga indefinida que se prolonga desde el pasado 1 de julio.

Según ha explicado, el argumento de la empresa para rechazar este preacuerdo es que "el IPC de 2022 es muy alto", a lo que ha replicado que "todavía no ha terminado el año" y que "el IPC es para no perder poder adquisitivo". Además, ha afirmado que "cuando firmaron el acuerdo sabían el IPC de Navarra de 2022, no es que les pillara de improviso, ya sabían en febrero que el IPC estaba al 6,6%".

"Nuestra sensación es que lo que intentaron fue trasladar ese 'no' a los socios taxistas en una asamblea general para quitarse ellos responsabilidad" cuando "el presidente es el que ha firmado en nombre de todos los taxistas", ha insistido.

Por otro lado, ha criticado que en los últimos días se está enviando a los taxistas "un discurso bastante vengativo hacia nosotros". "Nosotros no buscamos ninguna confrontación con los trabajadores taxistas, todo lo contrario", ha remarcado Caballero, que ha acusado a la junta directiva de Tele Taxi de buscar la "confrontación" entre los taxistas y los empleados de la empresa.

Asimismo, ha indicado que el mes pasado solicitaron a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como "responsable del transporte público", que intermediara en este conflicto laboral pero "de momento no hemos recibido respuesta".