Mutilzarra espera "una condena tajante" por parte de la Federación de Peñas ante la agresión del día 14

La Peña Mutilzarra ha indicado en un comunicado que espera "una condena tajante" por parte de la Federación de Peñas tras el ataque que sufrieron sus integrantes y su presidente en el último día de los Sanfermines. Aunque Mutilzarra no pertenece a la Federación, confía en esa condena, así como en "la condena de las demás peñas por individual".

En el comunicado, la peña relata que los incidentes comenzaron en el interior de la plaza de toros tras finalizar la corrida el día 14 y que continuaron, posteriormente, en la calle Cortes de Navarra.

"Al igual que el resto de días, al finalizar la corrida, cuando empezaron a bajar el resto de pancartas de las peñas de la Federación, hicieron lo mismo los mozos de la Mutilzarra, que desde hace muchos años lleva una gran bandera de Navarra detrás. Comenzaron entonces las muestras de odio y rechazo con una gran pitada y cántico muy numeroso desde las localidades de sol al grito de "Que se vayan…" Estos hechos se vieron complementados con el continuo lanzamiento de objetos contundentes como botellas, hielos y petardos contra los pocos mozos de la Mutilzarra que estaban ya abajo. Un grupo de individuos del entorno de la extrema izquierda abertzale embistieron contra la pancarta y los mozos que la portaban, tratando de arrancársela y tirarla, mientras el resto de socios aún estaban bajando desde andanada y no sabían lo que les esperaba. El odio fue en aumento con insultos, empujones, amenazas de muerte del tipo “cuando vuelva ETA os matará a todos”. Los más violentos eran varones cuarentañeros que acosaron a chiquis, mozas y mozos a los gritos de “fascistas”, “franquistas”, “Gora ETA”… unidos a gestos de estar disparando contra ellos o cortando la cabeza. La idea era, dicha explícitamente por ellos, expulsar a la Mutilzarra de la plaza “por provocar” (según ellos) al bajar la pancarta al igual que el resto de las peñas. La charanga permanecía todavía fuera del ruedo bajando los instrumentos mientras el resto de músicos de las peñas de la Federación tocaban en el centro del albero sin que nadie les molestara", relata.

"Arreciaron las agresiones, produciendo crisis de ansiedad y terror en algún chiqui de la peña que se encontraba disfrutando de la fiesta ante las caras y gritos de odio con momentos de gran tensión, mientras proseguía el lanzamiento de objetos. Una moza fue zarandeada por dos individuos que le intentaron arrancar el móvil por grabar. Frente a un odio incontrolado, las mozas y mozos de la Mutilzarra, la mayoría veinteañeros, no respondieron a las provocaciones en lo que podía haber acabado en una batalla campal, que es posiblemente lo que buscaban", señalan.

enfilar Cortes de Navarra en lugar de la calle Estafeta "para evitar problemas". Fue allí donde Mutilzarra decidió entonces, tras salir al exterior de la plaza,en lugar de la calle Estafeta "para evitar problemas". Fue allí donde su presidente sufrió un puñetazo. Según relata Mutilzarra, "un extremista atacó directamente al presidente de la peña viniendo por la espalda, propinándole un puñetazo al grito de “Gora ETA” que le rompió las gafas dejándolo conmocionado y siendo atendido en Urgencias del SUE".

"Desde la Mutilzarra estamos tristemente acostumbrados a que miembros del entorno de la extrema izquierda abertzale con pañuelos y camisetas de apoyo al mundo de ETA, etc. nos insulten y acosen permanentemente, pero nos sentimos más dolidos cuando esto mismo lo hacen también con frecuencia mozos con pañuelos de otras peñas a las que la Mutilzarra siempre ha respetado y han compartido fiesta y merienda en los toros, rondas en la calle, Riau Riau y otros actos", reflexiona.

Mutilzarra entiende que es difícil controlar a todos los mozos que van con abonos de las peñas a los toros a sol "y no quiere pensar que la Federación de Peñas aliente estas actitudes, aunque alguno de los que pretendían expulsarlos dijera que era de la Federación". "Al fin y al cabo, somos compañeros de fiesta, cada uno con sus perspectivas. Por eso, esperamos una condena tajante de la Federación del ataque a una peña pamplonesa (aunque no pertenezca a la misma), y la condena de las demás peñas por individual para desmarcarse de estos indeseables, que eran muy numerosos y que esperamos que no se les cuelen más. Los abonos son de las peñas, no nominales. Así, los pamploneses sabrán que cada cual puede pensar lo que quiera pero la violencia filoterrorista está fuera de las peñas de la Federación. Si no se produce esa condena sería triste, porque el que calla, otorga", apunta.

BALANCE POSITIVO DE LAS FIESTAS

30º aniversario. Agradece la labor de su charanga Os Mozes y destaca, entre otros aspectos, el Al margen de estos incidentes, la Peña Mutilzarra realiza un "balance positivo" de los Sanfermines 2022, en los que ha cumplido suAgradece la labor de su charangay destaca, entre otros aspectos, el éxito del Riau Riau que convoca la peña desde hace 25 años. Felicita a la Casa de Misericordia por el centenario de la plaza de toros y agradece también la labor de La Pamplonesa en el Riau Riau, así como de los mozos y mozas de la peña y de cuantos les han acompañado durante las fiestas.

Aproveha también para "condenar el terrorismo callejero organizado y violento protagonizado por el entorno de la extrema izquierda abertzale al final de la procesión en la Calle Curia" y transmite su apoyo "a las autoridades civiles y eclesiásticas que lo sufrieron".