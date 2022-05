Condenan a Pamplona a indemnizar a un motorista que sufrió una caída por una mancha de aceite

El Ayuntamiento de Pamplona ha sido condenado a pagar 830 euros de indemnización por el accidente que sufrió un hombre con la moto al resbalar por una mancha de aceite en la Avenida de Navarra, al llegar a la rotonda de Ofitas. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 concluye que la caída se debió a la presencia de la mancha y que la responsabilidad es del Consistorio.

El recurso exponía que el 11 de octubre de 2021, sobre las 22.10 de la noche, circulaba con una motocicleta por la Avenida de Navarra y que, al llegar a la rotonda de Ofitas, se encontró con una sustancia deslizante en el pavimento que le hizo perder el control del vehículo y caer, sufriendo unas lesiones por las que ya fue indemnizado el seguro, y unos daños materiales por los que reclamaba al Ayuntamiento. Concretamente, exigía los 669,98 euros de desperfectos sufridos por el ciclomotor, 123 euros por el casco y 160 por un abrigo que llevaba puesto.

El Ayuntamiento se oponía con el argumento de que la conservación, mantenimiento y limpieza de esa carretera corresponde al Gobierno de Navarra. Pero la sentencia matiza que el atestado no situó el accidente en la rotonda sino al llegar a ella por la Avenida de Navarra, que sí es de competencia municipal. De este modo, considera que el Ayuntamiento tiene que hacerse responsable de los daños en la moto y en la cazadora, pero no los del casco, ya que no están acreditados.