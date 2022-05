Descontento en Aranguren con la ordenanza preparada para terrazas

Ayuntamiento de Aranguren para regular la instalación de terrazas en espacios públicos ha generado el descontento, especialmente en algunas zonas de Vecinos y hosteleros esperan la respuesta a sus alegaciones. Las presentaron poco después con decenas de apoyos, cuentan. En el equipo de gobierno que dirige la Candidatura Popular resaltan las posturas alejadas en los dos sectores. Apuntan a que en su caso apuestan por la “convivencia” en el uso de los espacios públicos. Leonina a juicio de los hosteleros y permisiva para los vecinos que viven en las zonas de bares y restaurantes con mesas en el exterior. La ordenanza que ultima elpara regular la instalación de terrazas en espacios públicos ha generado el descontento, especialmente en algunas zonas de Mutilva en las que la convivencia en plazas donde abundan locales de hostelería se ha complicado en los últimos meses. Tanto titulares de negocios de hostelería como comunidades de vecinos han presentado alegaciones al texto. El Consistorio aprobó en septiembre la normativa. Lo hizo de manera inicial.esperan la respuesta a sus alegaciones. Las presentaron poco después con decenas de apoyos, cuentan. En el equipo de gobierno que dirige la Candidatura Popular resaltan las posturas alejadas en los dos sectores. Apuntan a que en su caso apuestan por la “convivencia” en el uso de los espacios públicos.

Tres horarios y diferentes condiciones para la instalación de mesas y sillas y otros elementos de las terrazas de hostelería proponen Consistorio, hosteleros y vecinos de Aranguren ante la nueva ordenanza. El documento aprobado inicialmente en septiembre fijaba como horarios cuatro posibilidades. Del 1 de mayo al 30 de septiembre, de domingo a jueves, el cierre quedaría para las 10 de la noche y los viernes, sábado y vísperas de fiesta a las 12 de la noche. El resto del año, de domingo a jueves a las 10 y los viernes, sábados y vísperas de fiesta, a las 11 de la noche. Para los hosteleros la medida es un “abuso de autoridad sin fundamento alguno” y proponen en horario de verano cerrar a la 1 y a las 2 horas según sea laborable o víspera de festivo. Los vecinos, por último, inciden más en la presencia de personas como elemento determinante para el ruido en sus viviendas, de modo que insisten más en las condiciones respecto a metros ocupados. Sobre horarios, sugieren para el cierre en tiempo de verano el de la caída del sol, a las 10 de la noche.

Casi seis meses después de la aprobación inicial de la normativa, las partes afectadas no ocultan su malestar. Los hosteleros hasta barajan agruparse para defenderse ante la ordenanza, adelantan. Los vecinos, en palabras de uno de sus representantes, Saturnino Salgado, presidente de una de las comunidades de vecinos de Mugartea, consideran las terrazas y su uso actual como “un botellón autorizado”.

El alcalde de Aranguren, Manuel Romero, indica que la norma no difiere de otras aprobadas y recuerda la potestad del Consistorio de regular el uso de espacios públicos para que no generen conflictos y la obligación de no perjudicar a las partes.