¿Es legal bañarse en el río en Pamplona?

combatir los más de 30 grados de esta semana con un baño en el Tanto tiempo esperando a que el sol decida alzarse como protagonista indiscutible de una esperada primavera, que, ahora, con las temperaturas disparadas, la paradoja se desboca. Con el mercurio a todo volumen, la necesidad de encontrar un aliado para mantenerse fresco es casi imperiosa. Por ello, entre las múltiples ideas que se arremolinan en la cabeza de muchos, quizá una que se repite:en el río Arga

¿Posible? Desde luego. Basta darse una vuelta por las inmediaciones de los enclaves más frecuentados (pasarelas del Club Natación, Alemanes...) para comprobar cómo decenas de personas apuestan por esta alternativa en pleno mayo y con la temporada de piscinas aún sin estrenar.

EN LA ORILLA

qué dice oficialmente la normativa que rige en se recomienda con carácter permanente abstenerse del baño en todas las aguas de los ríos en el término municipal de Pamplona. O, lo que es lo mismo, mejor quedarse en la orilla. Pero... ¿que rige en Pamplona ? ¿Lo permite? ¿Lo prohíbe? Como suele decirse, ‘ni sí, ni no, ni bien, ni mal’. Por empezar por el principio, existe una norma de 1974 (quizá derogada dice el consistorio) que no lo autoriza por suciedad. Pero, al mismo tiempo, una ordenanza posterior (Básica de Higiene y Salubridad) sostiene que poder, se puede, aunque mejor que no hacerlo. Es ahí donde. O, lo que es lo mismo, mejor quedarse en la orilla.

Esta sugerencia parece que no queda clara entre el grueso de la población, que ya ve como una práctica generalizada poder darse un chapuzón en el Arga. Alternativa que, por otro lado, es completamente plausible. Y lo es porque Gobierno de Navarra (Medio Ambiente) también confirma que no existe prohibición de baño en los ríos de Navarra, salvo en contadas excepciones.

La ‘paradoja’ va perfectamente en consonancia con la falta de una norma que dictamine de qué puentes o pasarelas se puede o no se puede saltar al río. Pero más allá de esta carencia, lo cierto es que merece poner de relieve lo complicado de una mala caída o el hecho de que la profundidad en un río no es uniforme en todos sus tramos y que la existencia de objetos arrastrados por la corriente, rocas o ramas, pueden multiplicar el peligro de zambullida. Sea como sea y dejando claro que en Pamplona no ha habido multas en este sentido, en esta semana de calor, bañarse en el Arga seguirá siendo una realidad.