Maialen Lecumberri, cantante y empresaria: "La ‘Chica ye ye’ no puede faltar nunca en una verbena"

¿Cómo y cuándo llega al mundo de las verbenas?

Yo he estudiado siempre canto. Lírico y moderno, en la mítica escuela Artsaia, con Eva Rada, que era mi profesora. Qué grande. En uno de los locales de ensayo, tocaba la orquesta Edelweiss y estaban interpretando una canción de Celtas cortos, La senda del tiempo. Yo iba cantándola por el pasillo. Pues al oírme, salió el que hoy es mi amigo del alma, Martín Gil...

¿Y le fichó?

Salió y me dijo, “tú, ven para aquí”. Me hizo una prueba y me dijeron, “vente el sábado a Azkona”. Yo entonces iba a cumplir 18 años.

¿Para que les viese en directo?

Hice la prueba en directo.

¿En serio?

Sí. Fui con mi hermana y subí al escenario. Recuerdo que mi hermana lo grabó en vídeo, y se lo enseñamos después a nuestros padres, que me han apoyado siempre hasta el infinito y más allá. A la semana siguiente, estaba ensayando. Estuve tres años con Edelweiss. Por entonces estudiaba la carrera y lo fui compaginando. Luego entré en Tarantela. Y de ahí me fui a Cantabria.

Músico o música...

Yo es que lo del lenguaje inclusivo lo llevo un poco mal.

¿Sí? ¿Lo dice todo en masculino?

Sí... Bueno, según me dé. Música es el arte, así que cantante.

Pero también toca el piano y la guitarra.

Sí. El piano lo piden para los cócteles de las bodas porque es un rollo más tranqui. También en hoteles. En un bar no pega piano y voz. Yo lo que hago es animar, hacer fiesta, así que a los bares voy con guitarra. Yluego está la parte de verbena, con bases musicales, y rancheras sobre todo... Ahora, toca las fiestas de pueblo. Voy a las sobremesas y hago a Rocío Dúrcal, la Chica ye ye...

Que no ha cambiado mucho el repertorio verbenil.

Sigue lo mismo. Siempre te piden alguna de reguetón. Yo me negaba hasta hace poco. Si hay jóvenes y si te piden reguetón, pues se canta un par y ya está.

Pero la Chica ye ye no muere.

La Chica ye ye, El chachachá del tren y Me gustas mucho, de Rocío Dúrcal, no fallan nunca. No pueden faltar en la verbena.

¿Y cómo es ahora el mundo de la verbena?

Ahora hay muchísimo más trabajo que antes de la desgraciada pandemia porque muchas orquestas han desaparecido. Yo no tengo una orquesta como tal, pero entramos en el espacio de la verbena por horario y por repertorio.

¿Y el ambiente es el de siempre en las verbenas?

He trabajado mucho en donde están los reyes de las verbenas: Cantabria y Galicia. No tiene nada que ver con lo de aquí, porque allí, desde críos, quieren verbena. Pero como se están adaptando a nuevos sonidos, con reguetón, pues al final es para todos los públicos. Yo soy de dar lo que quiere la gente. El 25 voy a estar en Mutilva en el Día de la Mujer. Pues voy a hacer un repertorio para mujeres, con cachondeo. Pero no falta el Nino Bravo, los merengues, las cumbias, las canciones de los 80...

¿Y ha tenido que escuchar muchas burradas en sus actuaciones? Pueblos en fiestas, gente con copas de más...

A ver, burradas escuchas siempre. También en un bar. Pero a los músicos se nos trata siempre con respeto. También cuando voy sola. Llegas, te invitan a cenar... Yo llego, me monto mi equipo, me tuneo y ya salgo al escenario. Hago mi hora y media o dos horas y a desmontar. Y siempre se presta alguien a ayudarte... La gente es muy respetuosa.

Para cuando se publique esta entrevista, se sabrá ya el resultado de Eurovisión...

A ver, está Chanel de favorita.

¿Le gusta la canción?

A mí me parece un temazo, actual y movido. Creo que se han pasado un poco con ella. Me dio penica porque lo que ha hecho es currar, currar y currar para estar ahí. Ha hecho musicales, ha hecho espectáculos brutales y tiene un vozarrón enorme, baila...

¿Y la letra?

No es de mi agrado. Como espectáculo visual está todo súper cuidado, pero la letra se la podrían haber currado un poco más.

¿Las cantantes de verbena están cosificadas?

Ahora ya no. En los 70 y 80, sí. Ahora, para nada. Yuno de mis claims es la elegancia. Nada de vulgaridad. Yo nunca me he sentido atacada ni cosificada.

Cuando llega a casa, ¿qué música se pone?

Me gusta mucho el pop de los 80. Pero lo mismo me da por escuchar la discografía de Rocío Dúrcal que bandas sonoras de películas.

¿Por ejemplo?

A mí me marcó la de Titanic. Me marcó en mi adolescencia y creo que es la canción en inglés que mejor me sé la pronunciación. Me la ponía hasta para estudiar. Estaba en cuarto de la ESO. Me marcó.

¿Habría subido a la tabla a Di Caprio al final de la peli?

(risas) Es que no sé. ¿No había hueco para los dos? Yo le hubiese dicho, “ven aquí, que te hago hueco”. Con lo romántica que soy yo... O los dos o nada.

CUESTIONARIO PROUST

​Una orquesta de verbena

Galaxia Musical

Un grupo

La Oreja de Van Gogh

Una canción

A tu lado, de Los Secretos

Un instrumento

La guitarra

Un momento del día

Cuando me levanto

Un plato

El chocolate

Un libro

50 palos... y sigo soñando, de Pau Donés

Un/a heterodoxo/a

Angelines Lanz Iriarte