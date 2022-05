Los ecos de la guerra frenan las viviendas previstas en Txantrea Sur

desarrollo de Txantrea Sur se planteó en tres frentes: un parque que servía de “alfombra” a, en un plano posterior, una nueva urbanización de 550 viviendas para, en tercer lugar, las que había que crear viales, aceras y plazas. Un gran proyecto al que la inflación provocada por la guerra de Ucrania ha hecho tambalear una de sus patas: la de los pisos. Y es que tan sólo una promotora ha pedido licencia para continuar con la construcción de viviendas, Andía, que demanda el permiso para 58, junto a garajes y trasteros. Eldese planteó en tres frentes: un parque que servía de “alfombra” a, en un plano posterior, unapara, en tercer lugar, las que había que crear viales, aceras y plazas. Un gran proyecto al que la inflación provocada por la guerra de Ucrania ha hecho tambalear una de sus patas: la de los pisos. Y es que tan sólo una promotora ha pedido licencia para continuar con la construcción de viviendas, Andía, que demanda el permiso para 58, junto a garajes y trasteros.

luz verde a una demanda que llegó tras el estallido de la contienda el pasado 24 de febrero. Andía formalizó su solicitud el 13 de marzo. Y desde entonces, no han llegado más a las oficinas municipales de Urbanismo que sí autorizó las obras en noviembre del año pasado a Isga Inmuebles (la comercial de Construcciones Abaigar) y a Promociones Urniza. El Ayuntamiento todavía no ha dadoque llegó tras el estallido de la contienda el pasado 24 de febrero. Andía formalizó su solicitud el 13 de marzo. Y desde entonces, no han llegado más a las oficinas municipales de Urbanismo que sí autorizó las obras en noviembre del año pasado a Isga Inmuebles (la comercial de Construcciones Abaigar) y a Promociones Urniza.

Esta última continúa con los trabajos que han dado ya forma a la estructura del futuro inmueble en forma de L de planta baja mas cuatro alturas y ático, en la esquina entre la avenida Corella y la calle Cascante, que albergará 59 viviendas. También en forma de L, e igualmente en la avenida Corella pero junto al colegio de las Jesuitinas, siguen las obras de Construcciones Abaigar para 79 pisos repartidos en planta baja, más cuatro, más ático.

A Urniza, de esta promoción, tan sólo le queda por vender un apartamento de un dormitorio, mientras que a Abaigar ninguno. La constructora empezó en enero la implantación y preparación de obra y tras la contención de taludes y micropilotaje se encuentra actualmente en fase de excavación.

PARQUE Y URBANIZACIÓN

En cambio los ecos de guerra en Ucrania no han ralentizado el calendario municipal tanto para el parque como la urbanización de la zona; tras concluir su primera fase, el pasado 23 de marzo se adjudicó la segunda por 2, 25 millones de euros, junto a 80.388 euros para la dirección de obra.

Los trabajos están consistiendo en rematar el nuevo vial que se habilitó anteriormente para separar la nueva urbanización del parque y que comprende el tramo entre “Jesuitinas” y el colegio Irabia por donde discurre la calle Ezcaba. Serán en torno a 1,3 kilómetros a donde desembocarán los viales de Mendigorría, Echalar y Cáseda. La segunda fase se completará con el acondicionamiento de zonas de estancia y juego, alumbrado, drenaje y riego y la creación de un espacio central dotacional para la práctica deportiva. En agosto de 2020 se inició la primera fase con un presupuesto de 6,9 millones para crear este nuevo vial entre las calles Magdalena y Ezcaba, con rotonda de acceso en la primera de ellas.

La primera parte del nuevo parque, bautizado como Camino de Santiago, sí se vio alterada en su construcción pero no por culpa de la guerra sino por el hallazgo de una noria de sangre en el antiguo huerto del convento de las Josefinas. Pero finalmente, en abril se inauguraba el recinto que supuso una inversión de 1,8 millones más el incremento de 200.000 para restaurar la noria. Ahora serán necesarios 4 millones para finiquitar las otras dos fases de los que el Ayuntamiento ya tiene la redacción de ambos proyectos.

EN SALESIANOS, A LA ESPERA

De los nueve inmuebles previstos en el solar del II Ensanche de Salesianos, hay dos sin licencia de obra, uno de la promotora Aedas Home, de planta baja más siete, cuyo solar compró por 3,6 millones al Ayuntamiento en febrero. Según indican desde la firma, se continuará con el calendario previsto de escriturar la propiedad para demandar la licencia de obra e iniciar la construcción. Y recuerdan, que no han paralizado los cuatro inmuebles de Salesianos (dos de planta baja más seis, otro de baja más 14 y un tercero, de propiedad compartida, de baja más 13). Adania sí reconoce que no tramitará la licencia de su bloque de baja más 7 por la inflación. Pero no ha detenido la obra de su torre de baja más 14. Y Andía está rematando sus dos edificios de baja más siete.