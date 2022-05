Noáin prepara las fiestas con sus jóvenes

“SIain” fiestas. El juego de palabras da nombre a la iniciativa que ha puesto en marcha el área de cultura municipal con las cuadrillas de jóvenes de la localidad. Un proceso que ha culminado con la edición de vídeos y de los programas con los actos que les gustarían a las más de 80 personas de entre 16 y 35 años que forman parte de ellas. Se trata de una fórmula buscada para un año que retoma los actos festivos y multitudinarios tras la pandemia. Pero también recoge la inquietud, extendida a otras localidades, por la “cierta agresividad” que se había percibido en ediciones anteriores en algunos actos multitudinarios. En Noáin . El juego de palabras da nombre a la iniciativa que ha puesto en marcha el área de cultura municipal con lasde la localidad. Un proceso que ha culminado con laa las más de 80 personas de entre 16 y 35 años que forman parte de ellas. Se trata de una fórmula buscada para un año que retoma los actos festivos y multitudinarios tras la pandemia. Pero también recoge la inquietud, extendida a otras localidades, por laen algunos actos multitudinarios.

La idea se abordó en el consejo sectorial de Cultura, que reúne a grupos políticos y a colectivos culturales y vinculados a las fiestas. Y para ponerla en práctica se echó mano de la cooperativa Tinc, que se definen como “jóvenes zetas que te ayudan a conectar con otros jóvenes zetas”. Con el lenguaje de los jóvenes y las redes sociales han creado una comunidad que ha ayudado a preparar varios actos y a conocer inquietudes, gustos y preferencias, y también aquello que no quieren para las fiestas.

La técnica de Cultura, Nieves Beloqui, fue la impulsora de este programa que ha puesto en práctica Tinc. “El objetivo es propiciar un buen ambiente y cohesión en el pueblo, pero centrándonos en el ámbito festivo, que es en el que nos relacionamos con esta población. Era una idea que ya me rondaba, pero además teníamos el hándicap de que estos dos años de pandemia no ha habido contacto con los jóvenes como en otras ocasiones, para preparar las fiestas. Y había un relevo generacional con el que no habíamos contactado y se hacía más difícil”, explicó el

Suspensión en las fiestas pequeñas

Las fiestas grandes de Noáin se celebran en agosto, pero el fin de semana pasado tuvieron lugar las de “primavera” o “fiestas pequeñas”. El programa incluyó la actuación de un DJ que llevó a la localidad a una gran cantidad de personas. El concierto se suspendió ante el lanzamiento de objetos al escenario. Policía Foral colaboró con la policía local, que había contactado para buscar coordinación también con Guardia Civil. El asunto se abordó en el pleno, con algunas críticas a la primera respuesta policial. Se valoró la respuesta de los jóvenes de la localidad y se destacó el trabajo con las cuadrillas y el programa.