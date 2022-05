LKN rememora la gesta de Superman Lizaur en los Sanfermines de 1979

La intensa tormenta que registró Pamplona el 9 de julio de 2019 impidió al polifacético Fernando Lizaur Gómez rememorar aquella gesta de los Sanfermines de 1979. Embutido en un traje de Superman, el creativo pamplonés se subió a la balaustrada de la Plaza de Toros. Brazos en jarras y capa al viento, enardeció el tendido de sol y aligeró la tensión que se vivían en las fiestas de aquel año. Cuarenta y tres años después, el artista LKN ha querido rememorar aquella gesta con un gran mural que luce en la entrada del centenario coso.

El 8 de febrero de 1979 se estrenó en España 'Superman : The Movie', dirigida por Richard Donner e interpretada por Cristopher Reeve. Uno de los espectadores, el socio de la peña Anaitasuna Fernando Lizaur Gómez, salió impresionado de la sala. Le rondaba por la cabeza preparar algo que reanimara el ambiente en la Plaza de Toros. El año anterior habían tenido lugar los trágicos incidentes con la muerte de Germán Rodríguez.

Lizaur tenía amistad con un grupo de cuatro californianos que conocían los Sanfermines. Iban venir aquel año. Así que les llamó por teléfono para preguntar si podían conseguirle el disfraz de Supermán. Sin problema. Fernando se acercó hasta Barajas para recibir a los californianos. En un hotel de Madrid se probó el traje, que le quedaba perfecto. Incluso se asomó al balcón para llamar la atención de los viandantes.

El 8 de julio de 1979, Fernando Lizaur comió con sus amigos californianos en el restaurante Hartza de la cuesta de Labrit. En los baños se enfundó el traje. Como iba justo de tiempo, se plantó en medio de la cuesta y dio el alto a un Seat 850 que subía. El joven conductor no salía de su asombro cuando Supermán le pidió que le llevara hasta la peña Anaitasuna. Entre risas, prepararon el guión de la película.

Superman apareció en el segundo toro de la tarde, un morlaco 505 kilos de Guardiola Fantoni. Al diestro jerezano Francisco Núñez 'Currillo' le tocaba lidiarlo. Toda la plaza centró su atención en el Superman Lizaur, que se movía por todo el tendido, encontró a su particular Lois Lane con morreo incluido y llegó hasta la presidencia. Incluso el público coreaba al superhéreo para que diera la estocada al toro. Superman se fundió en un abrazo con el concejal rochapeano Juan Manuel Pérez Balda (PSOE), que presidía la corrida, y desapareció. En aquella época no había móviles ni redes sociales, pero no fue óbice para que el Superman pamplonés se hiciera viral.