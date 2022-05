Más plazas adaptadas en la Txantrea

Diario de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona tienen abierto este espacio para responder a las preguntas y sugerencias de los lectores a través de El Teléfono y el WhatsApp del Ciudadano en el 674715589. Solamente es necesario facilitar nombre, apellidos y un teléfono de contacto. El consistorio dará respuesta a las dudas cada domingo. y eltienen abierto este espacio para responder a las preguntas y sugerencias de los lectores a través de El Teléfono y el WhatsApp del Ciudadano en el 674715589. Solamente es necesario facilitar nombre, apellidos y un teléfono de contacto. El consistorio dará respuesta a las dudas cada domingo.

Muro fisurado en la travesía Monasterio de Velate

Javier Esparza avisa de la existencia de un muro fisurado junto a dos enormes árboles en el cruce de las calles Monasterio de Velate con la travesía de este mismo nombre, en el barrio de San Juan. “Creo que sería positivo analizar la situación”, dice.

“El problema no es el muro sino el árbol que lo está rompiendo. El murete no reviste peligro”, responde el Ayuntamiento.

El embrollo del aparcamiento de Lezkairu

Ana pregunta al Ayuntamiento de Pamplona cuándo toca “poner orden” al tráfico del barrio de Lezkairu. También hace extensible la petición sobre el aparcamiento. “Los constructores hacen lo que quieren, aparcan donde quieren a diario y gratis, lo que conlleva problemas para estacionar a los vecinos”, expresa, añadiendo que las autocaravanas aparcan gratis allí todo el año.

“Las licencias de obra llevan aparejada unas reservas de espacio necesarias para que los constructores puedan ejecutar las obras. No obstante, se comprobará si en Lezkairu existe alguna situación en la que los constructores se están extralimitando del ámbito de sus reservas de espacio. Respecto a las autocaravanas, son como cualquier otro vehículo y pueden aparcar gratuitamente en las zonas no reguladas, siempre y cuando no superen los límites de las plazas de aparcamiento”, responde el Ayuntamiento.

Eliminar obstáculos en el centro de salud de Iturrama

Arantza solicita al Ayuntamiento que elimine los bordillos de las aceras junto al ambulatorio del barrio de Iturrama. “Lo tienen que peatonalizar, ya que es un lugar de referencia para muchos vecinos, la mayoría mayores y con problemas de movilidad”, dice. Y pone como ejemplo las plazas para personas con discapacidad, que se topan con el bordillo nada más salir del coche.

El Ayuntamiento señala: “La accesibilidad al Centro de Salud está garantizada desde las rampas de los pasos de peatones, pero no así desde los vehículos aparcados. Efectivamente, las plazas de discapacitados necesitan una rampa cercana a ellas y así se están realizando todas las nuevas. Sin embargo, el proceso de adaptar todas las viejas existentes tardará”.

Más plazas adaptadas en la Txantrea

Un vecino quiere saber por qué en la calle Azoz, con más de 150 plazas de aparcamiento y 4 de minusválido, se niegan a colocar dos plazas más para estas personas con problema de movilidad.

Según el consistorio, esta ciudadana ya se dirigió al Área de Seguridad Ciudadana con este tema y en marzo se le contestó “afirmativamente, diciéndole que se incluía la realización de una nueva plaza de discapacitados en el planing de trabajo y que se realizaría”.