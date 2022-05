Wú es la nueva tienda de moda mujer situada en la calle Arrieta número 4, en el Shaolin Wu, nacida en China pero que lleva desde 2001 en Pamplona. Abrir este negocio fue para esta emprendedora una “decisión impulsiva”: “Me gusta ir de tiendas y un día pasé por aquí, vi el local vacío y me pareció que era un buen lugar para abrir una tienda de ropa”, explica Shaolin, que ha adoptado también el nombre de “Vanesa”. “Ahora veo que muchas mujeres pasan por aquí, se quedan mirando el escaparate y algunas se animan a entrar”, expresa. es la nueva tienda de moda mujer situada en la calle Arrieta número 4, en el Segundo Ensanche de Pamplona . Su dueña es, nacida en China pero que lleva desde 2001 en Pamplona. Abrir este negocio fue para esta emprendedora una “decisión impulsiva”: “Me gusta ir de tiendas y un día pasé por aquí, vi el local vacío y me pareció que era un buen lugar para abrir una tienda de ropa”, explica Shaolin, que ha adoptado también el nombre de “Vanesa”. “Ahora veo que muchas mujeres pasan por aquí, se quedan mirando el escaparate y algunas se animan a entrar”, expresa.

Este local llevaba varios meses sin actividad, después del cierre de Miirzert, una tienda de moda mujer regentada por una emprendedora china y que sigue estando presente en la avenida de Bayona. “Algunas clientas me preguntan si soy la misma de Miirzert, pero no tengo relación”, aclara.

Wú abrió a principios de mayo, con un surtido de vestidos, pantalones, blusas, outfits y complementos. Predominan los estampados y colores vivos. “Yo tengo mi estilo propio, pero me gustaría conocer las preferencias de la gente para traer ropa para todos los gustos”, señala.

Wú tiene una dilatada experiencia en el mundo de la moda. “Mis primeros años en España me dediqué al comercio mayorista. Después he trabajado en bazares. Ahora he decidido especializarme. Me gusta visitar ferias y buscar colecciones de ropa”, resume.