La constructora renuncia al polideportivo de Egüés

El debate de una moción con la que Geroa Bai, el PSN, EH Bildu e I-E del Valle de Egüés reprobaron la gestión del equipo de gobierno de Navarra Suma desveló este martes que las obras del nuevo polideportivo en Sarriguren están en el aire. La empresa que hace un mes recibía la adjudicación del contrato por 4,6 millones y con una rebaja del 26% en el precio de licitación, Excavaciones Fermín Osés SL, ha presentado ahora la petición de renuncia al contrato que debía suscribirse el viernes. Se replantea su propuesta económica, la más baja de las diez presentadas, ante la imposibilidad de mantener la oferta por el alza de precios. Los grupos de la oposición desvelaron la situación y cuestionaron que Navarra Suma no haya informado ni convocado reuniones para abordar la situación y tomar medidas. La alcaldesa, Amaya Larraya (NA+), aseguró que se están estudiando las posibilidades legales tras la renuncia. Al concurso se presentaron 10 empresas y la mayor rebaja económica fue la elegida.

Por ahora no están claros los pasos que va a dar el Consistorio para poder realizar unas obras que se anunciaban para primavera, en una infraestructura demandada desde 2015 por escuelas deportivas y clubes y que anteriores equipos de gobierno también intentaron promover sin éxito. “Tenemos que ver las posibilidades legales, si adjudicar al siguiente o plantear un nuevo concurso. Es una situación nueva y hay que analizarla. Lo mismo la propuesta de sanción para el adjudicatario”, respondió la alcaldesa cuando criticaba la moción de reprobación del resto de grupos. Formaciones como EH Bildu y el PSN recordaron que habían planteado trabajar en común para reconducir el expediente. También Geroa Bai cuestionó que al no reunirse el Consistorio se ponía en situación de desventaja al reclamar a la empresa.

REPROBACIÓN A NA+

El debate llegó en un pleno en el que antes NA+ se había quedado solo respaldando una propuesta de Gesport para cerrar piscinas cubiertas y spa en la temporada de verano. No prosperó. Si salió adelante la moción del PSN para crear una mesa de trabajo sobre el carril bici. Después se anunció a través de una moción in vocce la reprobación al equipo de gobierno. La presentó Helena Arruabarrena, de Geroa Bai. No hubo texto conjunto. Solo intervenciones llenas de reproches por parte de ediles de IE, EH Bildu, el PSN y la propia Arruabarrena, sobre falta de trabajo, de información y de coordinación en el grupo. Desvincularon, sin especificar, a algunos concejales. Podemos cuestionó que no se hubiera trabajado previamente la moción.