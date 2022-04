Relevo en Osinaga, la veterana mercería de Ansoáin

La familia Osinaga ha regentado durante medio siglo y dos generaciones la mercería Osinaga de Ansoáin, aunque ya antes de 1972 funcionaba este pequeño comercio local. Hace unos meses anunciaron que el negocio se encontraba disponible por jubilación. "Yo pasaba con frecuencia por aquí y me daba mucha pena que se cerrara". Este es el motivo que impulsó a Rosa Ochoa, vecina de Ansoáin de 52 años, a ponerse detrás del mostrador.

La mercería Osinaga se encuentra en calle Lapurbide número 12. "En Ansoáin hay otras tiendas de lencería, pero si necesitas un carrete de hilo o unos botones ya no quedan muchas opciones. Y en la Txantrea y la Rochapea han cerrado varias tiendas. Eso es lo que quiero potenciar, todo lo relacionado con la mercería creativa", explica Rosana Ochoa, que tiene dos hijos preadolescentes y ya le ha tocado poner rodillas, coser botones y hacer zurcidos.

El establecimiento lo abrió Redención Osinaga en 1972 y años después tomó las riendas su hija, Elena Osinaga Bartolomé, que ahora goza de más tiempo para dedicarse a otra de sus pasiones, la fotografía. Elena Osinaga tiene más de 11.000 seguidores en Instagram, donde muestra sus fotografías de paisajes, arte y animales. Precisamente, los perros y gatos son otra de sus debilidades.

Rosana Ochoa señala que la continuidad de la mercería ha sido recibida con alegría por las clientas habituales. "Están encantadísimas", expresa. También ha sumado nuevas seguidoras. "A mí me gusta el punto de cruz pero no soy muy habilidosa con la costura. Sin embargo, tengo un grupo de amigas grandes aficionadas y que hacen cosas preciosas", explica. Por este motivo, en la tienda ha habilitado 'El rincón de las artesanas', donde expone bolsos, abanicos y otros artículos hechos a mano.

Si todo va bien, Rosana Ochoa tiene intenciones de contratar a otra persona para las mañanas. "Por las mañanas yo trabajo en una asesoría laboral. Y por las tardes vengo a la mercería. Sí, me he complicado un poco la vida, pero me encanta y estoy muy ilusionada y con muchas ideas que quiero ir poniendo en práctica", expresa.