nuevo parque Camino de Santiago, enclavado en Txantrea Sur, se está convirtiendo en un pulmón que convence en la ciudad. Un espacio donde los paseos de quienes por allí frecuentan empiezan a ser más que habituales. Quizá atraídos por el buen tiempo de estos dos últimos días. Quizá por la llamada de la primavera, que, aunque se resiste a asentarse en Pamplona , anima a salir a la calle. Por el motivo que sea, pero el, se está convirtiendo en un pulmón que convence en la ciudad. Un espacio donde los paseos de quienes por allí frecuentan

Pero no solo eso, sino que el entramado del nuevo carril bici también convence a los usuarios. Con mejoras, como en todo, pero las conexiones dan seguridad a quienes eligen la bicicleta como medio de transporte.

revitalización que las obras están dando a un barrio que ya necesitaba ponerse en primera línea. Y aunque quedan por desarrollar distintas zonas de estancia y juego, además de pistas de parkour y skate, los vecinos apoyan laque ya necesitaba ponerse en primera línea.

Preguntados en esta mañana de martes, los presentes no tenían reparo en dejar claras sus preferencias. "Es una zona que estaba completamente inservible, muy mejorable, y que ahora nos permite dar unos buenos paseos a cualquier hora", expresaba Fermín García Echeverría. A escasos metros, Mirentxu Ramírez y Ascensión Sesma, amigas "de toda la vida", calificaban de positivo el resultado. "Nos gusta la tranquilidad, el diseño y que hay bastante sitio para caminar", indicaban.

Pero no todo era positivo. La recuperación de la noria de sangre no ha terminado de convencer. ¿El motivo? Apenas se ve el resultado de la restauración. Recordemos que el hallazgo de este patrimonio cultural terminó por retrasar el desarrollo del parque más de medio año. "Los cristales que han puesto no me gustan", valoraba Jesús Lorenzo, vecino de la Magdalena. Un barrio, por cierto, que también ha sonreído por la mejora en la muga de sus viviendas. "Ahora ya solo les queda acercarse", bromeaba el pamplonés.