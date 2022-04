Las autoras del cartel viralizado en redes: "Queríamos plasmar el reencuentro de toda la ciudad con el santo"

Es un clásico de la previa sanferminera: las polémicas que suscitan los diseños finalistas del Concurso del cartel de San Fermín. Pero en esta ocasión, el debate se ha llevado fuera del certamen. Una parte de las redes sociales está apoyando abiertamente el diseño Por fin San Fermín, creado por Adriana Eransus, ganadora del concurso en 2018, y Cristina Esandi. La polémica se ha desatado porque este diseño, que recrea el abrazo del santo con la ciudad, ha quedado fuera de la fase final del certamen que pondrá imagen a las fiestas de 2022.

“Hicimos el cartel Por fin, San Fermín con todo nuestro cariño y con la intención de plasmar lo que suponen estas fiestas para nosotras y cómo las concebimos. La noticia que supone el reencuentro de la ciudad con el Santo”, asegura Eransus, gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y ganadora en 2018 con Pamplona, ciudad de luces. En aquel diseño, mostraba una imagen nocturna de la Plaza del Castillo con los gigantes americanos bailando un swing.

Volvemos al presente. Eransus se muestra sorprendida por la repercusión que ha alcanzado la publicación del cartel Por fin San Fermín y que se ha viralizado en redes sociales. “Hemos disfrutado tanto creándolo que queremos compartirlo con quienes también sentís ese cariño por las mejores fiestas del mundo”, aseguran las autoras en un texto que acompaña a la imagen en redes sociales. Fueron ellas las que difundieron el cartel en un perfil de Twitter con el nombre del diseño, Por fin San Fermín.

No obstante, Adriana Eransus consideraba ayer que el diseño, pese a no figurar entre los finalistas, tiene recorrido, y no descarta la posibilidad de imprimir camisetas con él. De momento, Eransus y Esandi han elaborado un vídeo explicativo de los motivos del diseño con el fondo sonoro del vals de Astráin. “Necesitábamos contar al mundo esta noticia. Por fin, vuelve San Fermín”, se puede leer en los textos del vídeo.

Concebido como si fuese una portada de la revista Time, el cartel es una obra coral, que representa prácticamente a todos los personajes y los escenarios emblemáticos de la fiesta. Todo ello, en las siluetas del santo y de un mozo al que abraza. El texto remarca en blanco las letras que forman las palabras “por fin”.

En Twitter, las autoras han encontrado adhesiones sólidas. Una usuaria escribe: “Qué mal lo habéis hecho, @Pamplona_ayto. No se podía hacer peor. La soberbia de no escuchar a la calle…”. Otro usuario asegura: “Se puede saber quiénes eligen a los finalistas? Tienen el gusto en el... Este cartel habría ganado por aclamación popular”. Pero también hay opiniones menos condescendientes: “Cada vez que veo este (diseño) solo pienso que la cabeza de San Fermín parece un wáter”.