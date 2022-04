Edurne Tainta, ganadora del cartel de San Fermín 2019: "Lloré y temblé cuando supe que había ganado"

¿Cambió mucho su vida después de poner la imagen a las últimos Sanfermines?

Sí que me hicieron una oferta para diseñar el cartel del Festival Dcode de Madrid. Pero justo llegó la pandemia y se paralizó todo. No llegó a salir. He seguido probando suerte en concursos y también he hecho algún álbum ilustrado, que me encantan. Pero ha sido un poco por mi cuenta. No tuve mucha suerte con las fechas.

¿Cómo recuerda el momento en el que le dijeron que era la ganadora del concurso de carteles de San Fermín 2019?

Me puse a llorar. Recuerdo que estaba en mi casa. Era al mediodía y estaba esperando una llamada para unas prácticas en Vitoria. Pero me llamaron del Ayuntamiento. Me puse súper nerviosa. Vivimos al lado de mi amona y mi madre estaba con ella. Pasé temblando y llorando. Mi madre no sabía qué pasaba. Cuando les dije, recuerdo que mi abuela se llevó las manos a la cabeza. Fue un momento muy bonito.

Hay quien cuestiona el sistema actual de elección de cartel y quien pide que se haga un concurso cerrado entre diseñadores profesionales. ¿Qué le parece?

Bueno, al final para todos los que somos del ámbito del diseño es una oportunidad y está bien competir con otros diseñadores. Pero, ¿por qué vas a cerrarlo solo a diseñadores titulados? Hay gente muy buena en este mundo, en el diseño, la pintura o la ilustración, sin tener una formación académica, sin un título.

¿Se ha presentado este año?

Sí. Pero no estoy seleccionada. Este año ha habido mucha participación.

Recientemente se presentó el cartel de la Feria del Toro con un diseño poco convencional del artista Juan José Aquerreta. ¿Cuál es su opinión de esta obra?

Yo creo que los carteles, en general, tienen que ser funcionales, con el objetivo fundamental de comunicar. Con mi cartel, también había quien lo criticaba porque no eran los colores típicos de San Fermín. Pero creo que también la función de un artista o diseñador es evocar. Aquerreta ha prescindido del símbolo, del toro, y ha tenido polémica porque sugiere diferentes cosas.

Entiendo que, más o menos, le gusta.

Sí. Pero tampoco sé si soy quién para juzgar. Supongo que la ausencia del toro en un cartel de la Feria del Toro impacta más.

¿Ha visto alguno de los memes que se han hecho con el cartel?

Creo que no.

Pues algunos ponían a los dos personajes como Sayas y García Adanero o las dos niñas de la película El resplandor...

Bueno, la gente cuando tiene una herramienta sí que pone en marcha la creatividad y hace cosas raras.

Ahora trabaja en Centro Huarte de Arte Contemporáneo. ¿Qué hace exactamente?

Estoy en la recepción atendiendo al público y también creando la biblioteca. Medio con los artistas, pero no hago nada relacionado directamente con el arte, que es lo que me gustaría. Mi sueño sería poder vivir de la ilustración.

¿Y no se plantea hacer alguna residencia artística en el centro?

Sí. Lo he pensado. Quizás en verano, que no voy a trabajar, presento una residencia o una estancia. Estoy pensando en probar con textil. En el Centro hay una bordadora de textil digital y me gustaría meterle mano. Se crea el diseño en digital, lo envías a la máquina y lo borda.

¿Qué le aporta su trabajo con los niños?

Me inspiran. Me hacen ver las cosas de diferente manera. La diversión, el juego, el aprendizaje y la honestidad de los niños me aportan mucho.

¿Cambiamos mucho de la infancia a la edad adulta?

Yo un montón. Aunque hay algo de niña pequeña dentro de mí. No soy adulta del todo. Me sigo inspirando en las películas de Disney, en los colores y en todo lo que aporta a la imaginación.

¿Qué dibujan ahora los niños? ¿Pintamos lo mismo los niños de todas las generaciones?

Qué va. Ni siquiera las formas son las mismas. Yo trabajo en extraescolares en Masmarco y cada cierto tiempo ponemos de referencia a un artista, como Botero o Frida Kahlo. El dibujo es recrear lo que ves o como lo interpretas. Y en los niños es una pasada. Las formas, los planos... Hacen todo de forma diferente. Lo imaginan y lo inventan.

¿Qué le parece el mundo Pixar?

Me gusta. Me gusta mucho.

¿Sabe hace cuanto tiempo se estrenó 'Toy story'? Pues 27 años, nada menos.

¿En serio? No sabía. Pues me gustan mucho las películas.

DNI

​Edurne Tainta Balda (Burlada, 1994) es graduada en diseño gráfico y publicidad (EASDI Corella), grado en artes plásticas e ilustración (IDarte Vitoria) y estudiante de Historia del Arte (UNED). En 2019 se convirtió en la última ganadora del concurso de carteles de San Fermín con una visión subjetiva de la Plaza del Ayuntamiento y un cromatismo poco habitual en la gama festiva. Actualmente, trabaja en Centro Huarte de Arte Contemporáneo.