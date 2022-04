Leonce es la nueva tienda de moda femenina que ha abierto en la calle Tafalla número 21, en el diseñador Frederic Ruano y que posee una veintena de establecimientos, principalmente en el norte de España. es la nueva tienda de moda femenina que ha abierto en la calle Tafalla número 21, en el Segundo Ensanche de Pamplona . Se trata de una cadena creada hace una década por ely que posee una veintena de establecimientos, principalmente en el norte de España.

Esta cadena ofrece una selección de prendas de una veintena de marcas, principalmente francesas. American Vintage, Hod Paris, Reiko, Grace & Mila, Artlove, Penn and Ink y Laure Max+ son algunas de las firmas con las que trabaja Leonce. "Son marcas cuidadosamente seleccionadas que no son muy habituales en España, lo que le da cierto toque de exclusividad. Permite también tener variedad de 'looks', aunque predomina el estilo casual y de vestir", explica Patricia Martínez Tarancón, encargada de la tienda.

localización céntrica, semipeatonal y muy transitada. Junto al amplio escaparate, destaca la decoración vintage del establecimiento con tonos pasteles y cálidos, que contrastan con la variedad de estampados de buena parte de sus prendas. Leonce ha ocupado el local donde estuvo otra tienda de moda, Rosa Palo, que cerró al inicio de la pandemia . Los responsables de la cadena explican que han buscado una. Junto al amplio escaparate, destaca la decoración vintage del establecimiento con tonos pasteles y cálidos, que contrastan con la variedad de estampados de buena parte de sus prendas.

Esta cadena está presente en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Zarautz, Irún y Oviedo. Hace casi una década también hubo una tienda Leonce en Pamplona, en la calle Castillo de Maya.