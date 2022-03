El Ensanche, a favor de plazas exclusivas para residentes

Hay veces en que una decisión desborda lo cotidiano. Y es que, por mucho que nos digan, hasta que algo no se sufre en primera persona, el problema no se siente de la misma manera. Podemos empatizar, cierto, pero nada que ver con ese nerviosismo, desesperación o estrés que produce en la piel de cada uno cuando un contratiempo se repite de manera reiterada día tras día.

Es el escollo al que se enfrentan a diario muchos vecinos del Segundo Ensanche de Pamplona . Una dificultad que no es nueva en absoluto. Y es que el encaje de bolillos que muchos deben hacer para encontrar una plaza de aparcamiento choca de frente con las nuevas remodelaciones en las que está centrado el Ayuntamiento de Pamplona. Unas políticas urbanas que, por otro lado, no podemos olvidar que deben ir dirigidas a minimizar el tráfico dentro de las ciudades, especialmente en los centros neurálgicos. Exactamente la estela que se está siguiendo.

Y en el Segundo Ensanche no son ajenos a estos movimientos del tablero. “Estoy totalmente de acuerdo en que hay que amabilizar Pamplona y hacerla más sostenible y ecológica, poniendo parking de bicis, motos...”, arranca Miriam, una de esas vecinas que necesita “de urgencia” una solución. Pero, al mismo tiempo, los afectados no comprenden cómo el consistorio no les ofrece una solución relativamente urgente a sus prolongados problemas de aparcamiento. “Es desesperante”, indica Camino Pérez de Ciriza. “Entre los contenedores de obra, las plazas que han eliminado, el espacio previo a los pasos peatonales (la Ordenanza exige que, en el mismo sentido de la marcha, queden 5 metros libres para ofrecer más visibilidad), encontrar un sitio para dejar el coche es una tortura”.

A MAYORES

En este contexto, en el que sienten que el problema se “ha agravado”, los vecinos plantean una nueva posibilidad al Ayuntamiento de Pamplona. “Serían medidas paralelas que ayuden a disuadir al resto de la ciudadanía a venir con su coche al centro”, comienzan, poniendo como ejemplo la dinámica que sigue la localidad de Barañáin . “Si no eres residente, no puedes aparcar entre las 8 y 10 de la mañana”, recuerdan (la llamada Zona de Estacionamiento Restringido Temporal, ZERT). Es por eso que desde el Segundo Ensanche piden poner sobre la mesa la posibilidad de habilitar una fórmula similar para este barrio de Pamplona. “Plazas exclusivas para residentes, incluso el fin de semana”, proponen.

Y es que el problema es tal que, a su juicio, si el consistorio no actúa con inmediatez, va a terminar por generar una “bola complicada de parar”.

El deseado aparcamiento subterráneo

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Pamplona está estudiando la convocatoria de un concurso público para la concesión administrativa de construcción y explotación de un estacionamiento subterráneo para residentes en la calle Sangüesa, en el entorno de la Plaza de la Cruz. Sería una manera, dicen, de tratar de mitigar las dificultades para aparcar en el Segundo Ensanche. Una agrupación de vecinos ya mostró su interés por dicha infraestructura, aunque también dejó ver la necesidad de que los coches del resto de barrios no acudan con tanta facilidad al centro.