Amplían en seis líneas de losetas la calle de General Chinchilla

Sea sincero, cuando pasea por una calle adoquinada y observa un tramo liso, ¿se acomoda en este espacio? Al parecer, es tendencia común. Y no, no se trata de una elección intrascendente, ya que esta inclinación terminó generando un problema de convivencia entre peatones y ciclistas en Pamplona . Fue la, la que conectadel, la que empezó a acumular reiteradas quejas por falta de entendimiento. Y de espacio. Pese a ser un tramo sin tráfico, la zona adoquinada no terminaba de generar confianza entre quienes por allí pasaban, lo que acabó por ‘amontonar’ bicicletas y peatones por un mismo espacio común. El apenas metro y medio asfaltado de losetas (lisas) se catalogó como insuficiente a ojos de unos y otros.