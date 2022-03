Viralizar Pamplona en las redes para atraer un turismo de estancia

Semana Santa para atraer al turismo de estancia, no aquel que tiene la ciudad como lugar de paso. Pamplona es San Fermín . Y Camino de Santiago . Pero también es gastronomía, ocio, zonas verdes y patrimonio. Esto precisamente subraya una campaña que el Ayuntamiento y firmas privadas ligadas al sector turístico han puesto en marcha enpara atraer al turismo de estancia, no aquel que tiene la ciudad como lugar de paso.

Para conseguir el objetivo, se han aliado con una de las mejores plataformas de publicidad: las redes sociales. Así que desde este viernes, y hasta el próximo 14 de abril, hay en la Plaza Consistorial un photocall gigante que servirá como enmarque -con el ayuntamiento de telón de fondo- para fotos o vídeos que con el hashtag #dipamplonaysonríe se confía se suban a Instagram, Twitter o Facebook.

De hecho el Ayuntamiento ofrece sus propias redes sociales (@visitpamplona en Twitter y Facebook y @visit_pamplona en Instagram) para colgar las imágenes. Una promoción virtual que se completa con 50.000 manteles repartidos en la hostelería con un código QR que, a través de dispositivos móviles, despliega el folleto ‘Qué hacer, dónde ir’ con información de actividades que no sólo incluyen Semana Santa, sino aquellas que se desarrollan desde enero hasta junio.

PARA TODAS LAS EDADES

La concejal de Turismo, Carmen Alba (NA+) y en representación de la parte privada Javier Aldunate, de la empresa de actividades culturales Trip Navarra, se encargaron ayer en la Plaza Consistorial de desgranar los detalles de esta campaña. Y ambos subrayaron lo mismo: que por sus características Pamplona es una ciudad apta para todos los públicos.

Y es que, recordó Alba, están los recorridos de la Pamplona Monumental o Museística, la que tiene como hilo conductor el encierro o el Camino de Santiago. “Pero también para el disfrute de las familias, por ejemplo, tenemos una fortaleza verde, como la Media Luna o la Taconera”. “Y no sólo para los de fuera, también para los de casa”, apostilló Aldunate, que destacó la importancia del turismo en la económica local. “Y más si conseguimos que el visitante se quede, que Pamplona sea su destino final”.

Aldunate subrayó que no sólo hay calidad en los ingredientes de este reclamo turístico, también en la trastienda. “Las empresas del sector tenemos experiencia, personal cualificado y contacto directo con el visitante para que no se vaya sólo con la foto de San Fermín, también con la de nuestra cultura y gastronomía”, dijo acerca de las firmas que junto al Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona respaldan esta campaña y que son, entre otras, la Asociación de Hoteles de Pamplona, la Asociación Navarra de Pequeñas Empresas de Hostelería, la Asociación de Empresarios Hostelería de Navarra, Catedral de Pamplona, Planetario de Pamplona, Museo Universidad de Navarra (MUN) y las empresas de actividades culturales y de la naturaleza de la ciudad, como Northern Spain Travel, Feel Navarra, Guía de Pamplona, Rutas Vivamus y Trip Navarra.

E. BUXENS

Los primeros en inmortalizarse en el photocall fueron la pareja Paula Arias Colinas, y Jeremías Alberto Guzmán con su hija Lucía. Pamplonesa ella, argentino él, tras años en El Bierzo (León) en temas turísticos, ayer estaban de despedida de su familia porque ahora ponen rumbo a la isla caribeña de Holbox, de México, especializada en turismo verde. “Me parece una medida genial para no limitar a Pamplona a San Fermín y Camino de Santiago”, decía ella. “Sí, es mucho más. Cuando yo la visité por primera vez en 2017 me pareció un lugar muy ordenado con un servicio muy trabajado para el turista”, añadía él.

CLAVES



1 Yincana jacobea. Los días 15,17 y 23 de abril se hará esta una prueba de ingenio por grupos en la que habrá que descifrar las pistas para llegar a la frase oculta. Es una propuesta para familias con niños y de carácter gratuito que, saliendo de Plaza Consistorial, se desarrollará en el Portal de Francia, los exteriores de la Catedral, la calle San Saturnino, la plaza de Santiago y el Centro Ultreia. Los grupos tendrán 15 plazas de aforo máximo y la actividad comenzará a las 18 horas, con 90 minutos de duración.



2 Cata y gastronomía. Los días 9, 14, 15 y 16 de abril habrá catas de cuatro caldos navarros acompañados por tres pinchos, con inicio en Chez Belagua (calle Estafeta, 49), a las 19 horas se realizará una cata de introducción al vino (un blanco, un rosado y dos tintos). La sumiller irá haciendo relato sobre las zonas vitivinícolas y bodegas de Navarra. Una vez catados los vinos se pasará a la degustación de tres pinchos. La actividad tiene un precio de 25 euros por persona, una duración de entre 60 y 90 minutos.

SONRÍA, POR FAVOR, ES INSTAGRAM

Querida María Pombo o nuestras patrias Sofía Suescun o Verdeliss. Os necesitamos. Así que no nos pongamos estupendos con el photocall gigante en la Plaza del Ayuntamiento y apelemos al reclamo patrimonial, gastronómico y natural para atraer al turismo. O sí, también, que lo uno no excluye lo otro porque el objetivo es común: convertir Pamplona en parada y fonda y no en una etapa de día. Pero les aseguro que si cualquiera de estos influencer le dan un “like” al hashtag #Dipamplonaysonrie o les invitamos a que lo pongan ellos mismos en sus redes, tendremos una buena remesa de jóvenes viniendo a la ciudad. Ya, después, si les ofrecemos una buena remesa de ocio y cultura, no duden que lo contarán. Y es que el boca a boca es también un estupendo soporte publicitario.