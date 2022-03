Mensaje rotundo a Educación: respeto al cambio de jornada en San Juan de la Cadena

Llevan semanas con una misma idea. Y no tienen intención de rendirse. Decenas de familias del colegio público San Juan de la Cadena de Pamplona se han manifestado la tarde del viernes en la sede de Gobierno de Navarra para pedir "justicia". Tras haber celebrado la correspondiente votación para lograr mantener la jornada continua el curso que viene (y no volver a la partida, horario previo a la pandemia), Educación no aceptó los resultados.

¿El motivo? La falta de una reunión presencial ha echado por tierra la decisión mayoritaria de claustro, familias y consejo escolar. Por ello, los padres y madres favorables al cambio, que aseguran que desde dirección se explicó el proceso de todas las maneras posibles, no entienden la situación.

Por si fuera poco, la tesitura también se ha llevado por delante al director, Miguel Zafra, quien ya ha presentado su dimisión ante Inspección de cara al próximo septiembre. "Ya no desempeñaré las funciones en este centro", detalló a la comunidad educativa vía correo electrónico. Una vuelta de tuerca que ha dinamitado, más, la moral de quienes apoyan el cambio.

Respaldados por "una amplia mayoría", la protesta frente al Ejecutivo es sólo un paso más en la lucha que San Juan de la Cadena no da por cerrada. "Esperemos no tener que llegar a la vía judicial", suspiran.