Hagamos la prueba. Imagine que está estudiando, trabajando, cocinando, haciendo deporte o viendo la televisión. ¿Cuánta atención presta y cuántas tareas intenta hacer a la vez? El cerebro requiere de un tiempo para enfocarse y, si no le deja, tiene muchas posibilidades de que el resultado sea menos eficiente de lo esperado. Extrapolando términos, sonque ahondan en no pisar con ahínco el acelerador. Y es que, aunque parezca, circular deprisa no es sinónimo de llegar antes. Las ciudades necesitan ralentizarse,y los peatones tienen que sentirse seguros.