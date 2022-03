Espejos de una identidad. La cultura llevada a la calle ha sido una constante durante siglos, un arte que confiere autenticidad y valor a cualquier ciudad. Incluida Pamplona. Quizá por ello, hasta el entramado de una simple rotonda puede llegar a transformarse en reflejo de una unión que lleva tiempo gritando por entenderse. Razas, etnias, religiones, ideologías... Cantidad de aristas que, en ocasiones, terminan por elevarse como muros contra el entendimiento, pero que, en el caso que nos ocupa, no ha sido así en absoluto. Con el respaldo de toda la corporación municipal, el guitarrista gitano Sabicas ya tiene nuevo monumento. Pero no solo eso.

La escultura que da la bienvenida a la ciudad desde la parte sur por avenida de Zaragoza, en su intersección con la calle Sadar, significa mucho más de lo que puede parecer. En su inauguración oficial, familias de gitanos tan asentados en la capital como Echeverría, Berrio o Jiménez, no quisieron perderse el emotivo encuentro. “Sabicas nos une y con este monumento representa la fuerza del pueblo gitano, en sintonía con Navarra, con Pamplona y con la diversidad que convive entre nosotros”, expresó sin poder contener su alegría Ricardo Hernández, coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra - Gaz Kaló.

SIENDO MÁS

Entrando en el detalle, el conjunto monumental creado por el artista Carlos Ciriza representa una guitarra deconstruida en tres grandes piezas de acero cortén, con una altura de 8 metros y una anchura máxima de nueve. Las piezas están ancladas desde una base de hormigón y una de las virtualidades del proyecto es que los volúmenes de perciben de forma diferente desde los cuatro sentidos de tráfico que gestiona la rotonda. “Es una obra abierta al mundo, un proyecto en el que me ha encantado participar, por todo lo que significa”, aseguró el escultor, artista consagrado que suma alrededor de 130 obras escultóricas de gran formato para el espacio público a lo largo de todo el mundo.

No olvidemos que el homenaje al guitarrista Sabicas, nacido en la Mañueta en 1912 y fallecido en Nueva York en 1990, se suma a la placa conmemorativa de su calle, la plaza dedicada a su recuerdo en Txantrea (detrás de Alemanes) y en la creación en el año 2014 del Centro Cultural Flamenco Casa de Sabicas (calle Carmen, 20). Un espacio que se encarga de conservar y difundir su legado, además de promover actividades artísticas y didácticas. Como colofón a un acto emotivo para quienes allí se congregaron, Bruno Jiménez Jiménez, sangüesino de 21 años y autodidacta, interpretó la farruca ‘Tacón y punta’ de Sabicas. “Hoy es un día de unión en Pamplona”, recalcó satisfecho Enrique Maya.

Monumento a Juan Pablo II (rotonda entre Monte Monjardín y Juan Pablo II); La proa de la poesía. Homenaje a Joan Brossa (campus universitario); Raíces del cielo (Ciudadela, rotonda central); Formas (Orvina, mirador); Diálogo a seis (Vuelta del Castillo junto a la avenida de Pío XII)... Una lista que seguiría sumando títulos hasta superar las más de 200 obras escultóricas que se encuentran repartidas por calles y plazas de Pamplona. Al igual que la guitarra deconstruida de la avenida de Zaragoza. Desde ahora, la obra se integrará en el repositorio digital del Ayuntamiento de Pamplona, el mismo que alberga el resto de piezas del espacio público: la web de escultura urbana que permite realizar un recorrido que se plantea como una mirada al patrimonio escultórico-artístico por 18 zonas de la ciudad.

Agustín Castellón Campos, más conocido como ‘Sabicas’, fue un maestro de la guitarra e impulsor e internacionalizador del flamenco. Desde que nació en la Mañueta hasta que triunfó en Nueva York. Como tal, produjo una amplia discografía que respalda la importancia de su trayectoria artística y trabajo de fusión del flamenco con otras corrientes musicales. Pero la obra escultórica que ya reposa en la avenida de Zaragoza, es también un recordatorio de la cultura del pueblo gitano y su entronque en Pamplona. “Quiere ser una llamada de atención”.

APUNTE (Noelia Gorbea)

​SE LO DEBEN



Empatía es llorar cuando otros lloran, reír cuando otros ríen y sentir lo que otros sienten. Quizá por ello, cuando culturas que conviven desde hace décadas en una misma ciudad terminan por darse la mano, la sonrisa sea más que merecida. Aprendizajes necesarios para entender que una verdad no representa la visión oficial. Pamplona trata de no dejarse a nadie por el camino y aunque la diversidad es muestra innegable de una capital como la nuestra, seguir dando pasos en favor de la inclusión siempre debería ser motivo de aplauso. Y lo mismo vale una guitarra deconstruida que una canción interpretada con sentimiento frente a quienes gobiernan. Pasos que ya no serán desandados. Así que ahora, cuando pasen por la rotonda, sonrían. Se lo deben.​

