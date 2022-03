Maya no descarta la "vía legal" si el Gobierno de Navarra no quiere negociar sobre las competencias de la Carta de Capitalidad

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que no descarta la "vía legal" en caso de que el Gobierno de Navarra no "quiera sentarse" a negociar sobre las competencias que el Ayuntamiento podría dejar de ejercer sin la financiación derivada de la Carta de Capitalidad, cuya eliminación está prevista en la nueva financiación local, y sobre cómo se pagarían los costes de esas competencias a partir de la aprobación de la nueva financiación.

Así lo ha manifestado Maya este martes en rueda de prensa, donde ha indicado que "si nadie lo remedia, y parece que no", el Parlamento de Navarra aprobará este jueves la derogación de la Carta de Capitalidad de Pamplona tras un debate en el que "Navarra Suma va a ser el único grupo que va a defender" su mantenimiento.

"Todavía no está ni aprobada la derogación, pero nosotros estamos trabajando permanentemente para clarificar todo esto y finalmente poder sentarnos con el Gobierno. Si el Gobierno no se quiere sentar con nosotros tendremos que ver cómo lo hacemos y ahí sí que cabe la vía legal. Es decir, si es tu obligación ejercerlas -esas competencias- tendré que obligarte a que las ejerzas, o si no, que me la pagues", ha señalado.

Maya ha recordado que envió una misiva a la presidenta de Navarra, María Chivite, solicitando la creación de un grupo de trabajo entre el Ejecutivo foral y el Ayuntamiento de Pamplona para determinar las consecuencias de la supresión de la Carta de Capitalidad, cuya respuesta fue "que no procedía crear ese grupo de trabajo".

"Volví a insistir en otra carta con más detalle, y todavía no he tenido respuesta. Nosotros no vamos a trabajar para dejar de ejercer competencias, pero sí para que esas competencias, de acuerdo con la ley, se nos paguen. Y si no quieren sentarse con nosotros, tendremos que actuar de la manera que sea para que los ciudadanos de Pamplona, con sus impuestos, no estén pagando competencias que tiene que pagar Navarra", ha subrayado.