La campaña del stock calle divide a los comerciantes de Pamplona

Es la guinda del pastel a una campaña de otoño-invierno "irregular". La campaña Pamplona Stock arrancó este jueves con un centenar de establecimientos que hasta el sábado ofrecerán descuentos especiales. El remate final para vaciar estanterías y expositores y tener hueco para la temporada de primavera-verano. Sin embargo, los comerciantes no ven claro que esta campaña a pie de calle sea efectiva y algunos apuestan por recuperar el "formato mercadillo", ya sea en Baluarte , como ocurría hasta 2019, o en otros espacios.

Así opina Gorka Rubio, encargado de d’Ellas, tienda de moda mujer con puntos de venta en la avenida de Bayona y la calle Sancho Ramírez. “El Baluarte atraía a mucha gente, se notaba alegría y ambiente. Incluso venía gente de los pueblos. Sin embargo, este formato pasa bastante desapercibido”, explicaba este jueves Gorka Rubio, mientras abría las cajas que ha recibido con vestidos veraniegos con estampados de flores: “La próxima semana los pondremos en el escaparate”. D’Ellas tiene estos tres días el calzado y la ropa de invierno al 50%.

Un cartel identifica al centenar de comercios participantes. No sólo hay tiendas de ropa y complementos con productos de temporada. También negocios de alimentación, joyerías, tiendas de electrodomésticos, floristerías o perfumerías, con descuentos para animar las ventas y darse a conocer. Cuando en una calle se concentran varios negocios es posible generar algo más de ambiente, como en Ermitagaña, la calle Martín Azpilcueta, la calle Mayor o Zapatería. Lorea Jaca, dependienta de Freeman Pamplona en la calle Mayor, admitía que les ha sobrado “bastante stock”. Esta tienda ofrece vaqueros a 40 euros y abrigos a 50 de caballero y señora. “Febrero ha sido durito”, añadía. En la acera de enfrente, García tiene camisetas a 10 euros y faldas a 20. “Ha sido como una mañana normal. No sé si la gente no se ha enterado de la campaña o hay pocas ganas”, señalaba Olga Muro. Bolsos Cebrián, en la calle San Lorenzo, tiene un buen surtidos de paraguas a 14 euros. “Se vendieron muchos cuando las inundaciones, pero luego llegó la sequía”, comentaba Jesús Cebrián.

La gerente del Ensanche Área Comercial, María Jesús Alonso, apunta que la feria del stock tuvo su momento cuando el comercio compraba mucho producto que luego guardaba. “En estos últimos años se miran más las compras y ajustan cantidades. Por eso se dejó de hacer la feria de Baluarte”, señala Alonso, que apuesta por buscar alguna otra fórmula para dar a conocer el comercio local, “que puede ser con formato feria o no”.