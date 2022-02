Los patinetes piden su espacio en Pamplona

Tras la publicación del esperado manual de características para los VMP (Vehículos de Movilidad Personal), publicado en enero de 2022, el descontento con algunas de las exigencias, como la obligación de un doble freno o la limitación de la potencia , es general entre los usuarios. Un vehículo relativamente nuevo que, poco a poco, se va introduciendo en la circulación con cierta polémica.

LOS MÁS AFECTADOS

Este domingo, numerosos usuarios de estos patinetes eléctricos se manifestaron en contra de algunos de los puntos reflejados en el manual de características. “Están intentando poner unas limitaciones que no son lógicas”, comentaba Iñaki Carrascosa, usuario habitual de este vehículo. El acto,convocado por la Asociación de Movilidad Personal y Ecológica de Navarra, comenzó en la Plaza del Ayuntamiento, desde donde múltiples usuarios dieron un paseo con sus patinetes por el centro de Pamplona en forma de protesta. Entre las diversas reclamaciones que realizaron, la principal es que, por la nueva normativa, el 80% del parque de vehículos de movilidad personal quedan inutilizables. “Estamos planteando que los vehículos sean ecológicos y vamos a crear residuos con aparatos que se pueden usar”, explicaba Iñaki Andrés Bezunartea, uno de los organizadores del acto. En concreto, los usuarios se quejan de una determinadas características que se imponen en este nuevo manual. Javier Redondo, que también organizó la manifestación y es usuario habitual de los VMP, afirmaba: “Además, se limita la potencia a 1000W, en una cuesta arriba subirías a 10 kilómetros por hora y eso generaría situaciones de peligro”. “Si tienes un vehículo de menos potencia de la que requiere, -añadía Carrascosa- evidentemente no puedes circular por una carretera, porque se retrasa el tráfico y generas situaciones de peligro”. Además, explican que se ven muy limitados en cuanto a la circulación se refiere. “Más que un carril específico, creo que nos deberían dejar ir por todas las carreteras sin un límite de potencia y con seguridad”, argumentaba Redondo. Otros como Carlos Juárez, que asegura usar el patinete eléctrico todos los días para ir al trabajo, creen que la solución es otra: “Creo que lo más eficaz es hacer un carril específico, igual que existe uno para las bicis”. Otro de los aspectos que más indigna a los usuarios de VMP es lo poco que se les tiene en cuenta para tomar decisiones que les afectan. “En la última reunión solo hubo dos personas que pertenecen a este mundo, tienes mucha más gente que no conoce el vehículo tomando decisiones, y eso no es representativo”, decía Redondo. Los usuarios quieren que la legislación se revise, pero sobre todo que se les escuche. “Nos deberían escuchar a la hora de hacer las normativas, tienen que hablar con nosotros para conocer nuestras necesidades”, exponía Redondo. El patinete eléctrico es ya otro agente más de la circulación de Pamplona y, por lo tanto, hay que tratarlo como tal.