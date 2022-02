Unzué, candidato del alcalde para el Chupinazo

es el candidato del alcalde de Pamplona, Enrique Maya , para lanzar el chupinazo en los próximos. Lo anunciará mañana en Junta de Portavoces en el Ayuntamiento. Cuenta con el visto bueno del deportista de Orkoien, futbolista profesional de dilatada carrera desdehasta el Barcelona. Ahora, esclerosis lateral amniotrófica, abandera dar visibilidad a la dolencia y en un encuentro con estudiantes de Salesianos el pasado día 4 ya dejó claro que le haría ilusión abrir las fiestas. “Hay mucha gente que merece tirar el cohete, pero no obvio que como navarro me haría mucha ilusión”, afirmó entonces. “Si deciden que debo ser yo, pues encantado porque daremos más visibilidad a la enfermedad, que es mi objetivo. Si no, no pasa nada”, puntualizó.