Aforos: la participación va disminuyendo desde 2012

Nadie sabe explicar muy bien las causas, pero los datos ahí están: desde 2012 está descendiendo el número de corredores en el encierro. Por eso la petición de un control de los aforos en la carrera no se vio en la mesa como algo prioritario, y menos cuando en el regreso de San Fermín no se sabe aún si habrá trabas o no desde el extranjero para viajar hasta Pamplona lo que podría mermar más la participación. Pero tampoco se quiso obviar que, a pesar del descenso de corredores, hay ocasiones en las que el encierro sí está masificado. Y sobre todo los fines de semana. Por eso desde la mesa se apostó porque tanto el sábado como el domingo se redoble la vigilancia de entrada al encierro.