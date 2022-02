Polémica en Egüés entre policía y gobierno por los complementos

Agentes de la plantilla de la Policía Municipal del Valle de Egüés y representantes de los sindicatos UGT, ELA y CCOO salieron este viernes a la calle para exigir al Ayuntamiento, gobernado desde junio de 2019 por Navarra Suma, que cumpla con los acuerdos respecto a los complementos que marca la Ley de Policías de 2018 y que no se han llegado a aplicar. Cuestionaron que la plantilla, con 20 agentes (uno a media jornada) “frente a los 34-35 que por población debía tener”, perciben “de los complementos más bajos de las policías locales de Navarra”: un 49%. El gobierno local de Navarra Suma vio anulados los complementos recogidos en la plantilla orgánica de 2020 tras un recurso de los trabajadores “porque no se abordó en una mesa negociadora”. Un segundo acuerdo que llegaron a aceptar los trabajadores, ha sido cuestionado desde los servicios jurídicos y ahora alegan que no pueden aplicarlo. La oposición pide soluciones. Los nuevos complementos entraron en vigor junto a la ley de policías de Navarra, en enero de 2019. No hubo sin embargo acuerdo en Valle de Egüés, gobernada entonces por Geroa Bai y EH Bildu, y sigue así tres años después, recordaba ayer Jorge García, delegado de UGT. “Ha habido tiempo para cumplirlo y por eso salimos a la calle. Para que se conozca la situación. Pretenden que percibamos los complementos que se anularon”, señaló García. No descartan recurrir a la vía administrativa para reclamar que se cumpla lo firmado.