Avanza el andamiaje de la pasarela de Labrit, que se abrirá en verano

Hagamos una analogía y trasladémonos, aunque sea momentáneamente, a Hungría. El país del paprika eleva el río Danubio a la categoría estrella, pese a haber separado las ciudades de Buda y Pest hasta su anexión en 1873. De manera similar, la pasarela de Labrit vuelve a situarse en el foco del interés. ¿De qué manera? Con un paso más en ese intento por querer unificar todas esas diferencias que llevan enfrentando al arco municipal desde que en febrero de 2016 se registraran los primeros desprendimientos parciales en la infraestructura.

Desde que esas placas marcaran un antes y un después en el devenir de una de las infraestructuras más vigiladas de la ciudad, no han sido pocas las discusiones entre partidos dentro del Ayuntamiento de Pamplona. Derribar o arreglar la pasarela, epicentro de un debate que no terminó de llegar al puerto del consenso. Sin embargo, la decisión está tomada y los andamios marcan un avance que ya no tiene marcha atrás. De hecho, los plazos siguen sobre la mesa y verano es el horizonte definitivo para que la pasarela vuelva a estar operativa, permitiendo que Ensanche y Casco Viejo vuelvan a hilvanarse. Y, ésta vez, sin rodeos.

SEGURIDAD REFORZADA

A pie de obra, la imagen que puede apreciarse invita a elevar la vista e imaginarse un cierre de ciclo. Mediciones y apoyos listos para que los operarios puedan acometer su función sin peligro ninguno. Como se recordará, fue en octubre del año pasado cuando el equipo de gobierno aprobó el expediente de licitación que reforzaría la estructura y acondicionaría el conjunto de la pasarela, un paso que vendría acompañado de la correspondiente reclamación por responsabilidades. Proyecto, dirección técnica y la ejecución de la obra. “Se pedirá el abono de todos los gastos ocasionados por los daños en la pasarela y el proceso de indagación de soluciones, así como los costes de la reparación”, se dijo.

Pero la decisión no vino exenta de polémica, ya que el montante de casi 600.000 euros no convenció a la oposición. Pese a todo, los trabajos arrancaron. En un primer momento, dando forma a las estructuras de las torres de sujeción, así como al andamiaje del lado de la Media Luna (entre el estribo y la calzada). Una vez pasado enero, es el turno del resto de sistemas de apoyo, que, junto a la cimbra (seis metros de ancho), certificará las condiciones de seguridad y comodidad necesarias para continuar, así como el acceso a la zona inferior del tablero.

Según explicaban los propios trabajadores en la mañana del miércoles, el plan prevé la retirada del pavimento actual, incluidas las chapas superiores e inferiores que se encuentra entre el armazón, y las del pasamanos. A continuación, se retirará el óxido mediante hidrolimpieza, con agua a alta presión, para dejar el soporte “sano y rugoso”.

PRUEBAS DE CARGA

En ese momento, continúa el consistorio, se inspeccionará el estado del tablero, especialmente de las chapas nudo, y del interior de los cajones de apoyo en los estribos a través de una cámara. La reparación de estos estribos se hará después de corroborar la transmisión del peso de la estructura a la sujeción.

Una vez concluida la primera parte del esquema, se acometerá el refuerzo propiamente dicho. Y lo harán colocando las chapas superiores, inferiores y longitudinales, y vigas exteriores para evitar problemas de inestabilidad lateral y conseguir un correcto funcionamiento como viga portante. El consistorio también ha previsto aplicar un tratamiento contra la corrosión, y sendas pruebas de carga (dinámica y estática).