Maya trabaja con la hipótesis de que sí haya San Fermín y prevé un Chupinazo “con alguien muy especial”

A menos de seis meses para el 6 de julio, el alcalde de Pamplona explica en el podcast que las áreas del ayuntamiento están trabajando con la hipótesis de que sí habrá fiestas este año. Unas fiestas que, según señala Enrique Maya “recuperarán lo mejor de su esencia”. Cuenta también que ya tiene en mente el nombre de una persona "indiscutible" para lanzar el chupinazo.

El alcalde ha señalado que "trabajamos con la hipótesis de que sí haya Sanfermines, las áreas municipales están trabajando para que haya Sanfermines, como es lógico. Lo que dicen los expertos es que parece que esto se puede ir convirtiendo en una especie de gripe fuerte. Vamos a pensar que va a ser así y que vamos a poder disfrutar de las fiestas. Estaremos preparados para esos días".

Sobre la iniciativa de alargar los Sanfermines, Maya explica respecto a entonces, cuando lanzó la idea: “Tenemos tantas ganas de San Fermín que pensamos que va a llegar ese día y como coincidía ese fin de semana, creímos que sería precioso alargarlos. Pero ahora vamos a pensar que va a haber San Fermín. En breve se va a convocar la Mesa de los Sanfermines para evaluar todas las iniciativas que ha habido, alguna de las cuales por cierto también es sobre prorrogar los Sanfermines, ¿eh? Queremos que haya alguna cosa singular, es en lo que estamos en este momento trabajando".

Respecto a van a ser unos Sanfermines como siempre, Maya cree que "el control de los aforos es un problema menor, porque eso se puede controlar, pero que si hay que mantener las distancias, etc. se va a complicar mucho, porque San Fermín es lo que es. Espero que las condiciones nos permitan estar en una situación de normalidad, es la hipótesis con la que trabajamos. Si hay alguna limitación sanitaria que cumplir, pondremos medidas, pero quiero pensar que van a ser unos Sanfermines habituales con mucho menos de lo que no nos gusta y mucho más de lo que nos gusta: estar de blanco, estar con la familia, los aperitivos, las verbenas…

También pensamos en que tenemos un Reyno Arena por ejemplo, fuera del centro, en el que puede haber eventos y si coincidiendo con los Sanfermines otras ciudades cercanas hacen eventos importantes con grupos importantes, ¿por qué no pueden ser en el Reyno Arena? Se queda todo en casa".

HOSTELERÍA

"Hoy, a estas horas, hay un montón de hosteleros -explica Maya en el podcast- que van tirando soñando con que llegue San Fermín. San Fermín es la clave para que muchos negocios puedan seguir funcionando, no es un problema de ganar más o menos, es un problema de subsistir, por eso es tan importante que haya San Fermín. Siempre he apostado porque haya Sanfermines y hemos tenido la enorme tristeza de haber tenido que suspenderlos dos años seguidos, sabemos que es un drama que están pagando todavía muchos hosteleros y comerciantes. Tenemos que tener San Fermín, para reducir las penurias de los no Sanfermines anteriores. Se celebra el centenario de la Plaza de Toros de Pamplona y también habrá cosas especiales".

Maya concluye que "estamos más cerca de los Sanfermines, nos va a llegar el momento de exteriorizar esas ganas que tenemos. Confío en que sea un Chupinazo especial, me gustaría que el Chupinazo lo tirara alguien muy especial, tenemos a alguien en mente, me gustaría que fuese esa persona quien lo tirara pero yo lo tengo ya en mente: es una persona indiscutible, sueño con que sea esa persona".