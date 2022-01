La renuncia a utilizar el vehículo privado en desplazamientos hacia el centro de las ciudades parece cada vez más inevitable. Pese a que muchos piensan que es una declaración de guerra contra el coche, diversas capitales europeas ya nos sacan una considerable ventaja. Es el caso de Londres, donde el coste de estos peajes callejeros se eleva hasta casi los 28 euros. Pero no es el único, ya que Oslo (Noruega) o Estocolmo (Suecia) también plantean idéntica gestión. Incluso París, donde sus famosos Campos Elíseos se convierten en un amplio bulevar para peatones y bicis una vez al mes. En definitiva, no podemos negar la mayor.

De ahí que la polémica sobre la mejor manera de ‘expulsar’ a estos coches del centro haya vuelto con fuerza al Ayuntamiento de Pamplona . Desde la petición de un estudio para analizar aquellos solares o terrenos más apropiados para convertirse en aparcamientos disuasorios hasta la concreción de habilitar al estilo Trinitarios (ticket gratuito para la villavesa) el aparcamiento de Echavacoiz, junto al grupo Urdánoz.

Pero, como suele ser habitual dentro del arco corporativo, no es oro todo lo que reluce. Pese a tener idénticas convicciones y saber que la solución radica en no saturar los ensanches ni el Casco Viejo, los ediles siguen manteniendo sus puntos de vista. Fue Borja Izaguirre (Bildu) quien puso este martes el tema sobre la mesa de la comisión de Presidencia, aunque Javier Labairu, concejal de Seguridad Ciudadana, no dudó en echar por tierra sus pretensiones.

BAREMOS DEFINIDOS

El representante de Navarra Suma dejó claro que el estudio demandado por el grupo abertzale en el consistorio ya está elaborado. “Se hizo en 2020 y se mejoró el año pasado”, recordó Labairu. En tal tesitura, el concejal aseguró que, tras analizar las parcelas que pudieran ser convertidas en aparcamientos disuasorios dentro de los límites de Pamplona, el equipo de gobierno ya posee un listado con hasta 33 posibilidades. San Juan, Txantrea, Buztintxuri, Lezkairu...

Una vez obtenido el elenco, los técnicos aplicaron baremos como el entorno, localización, la facilidad a la hora de perimetrar la zona, proximidad a centros de demanda o la accesibilidad a un autobús urbano. De esas 33 opciones iniciales, la criba llegó hasta a 13. Eso sí, prioritarias. Se trata de ubicaciones que supondrán 3.198 plazas y que se localizan en Trinitarios (descampado, intermodal y depósito de grúa), Venta de Andrés, colegio Irabia o avenida de Zaragoza, entre otros. “Adecuaremos el aparcamiento de avenida de Aróstegui, sí, pero en fases posteriores”, aclaró el concejal de Seguridad Ciudadana.

Una vez listas las pautas, se dotó de un presupuesto de 800.000 euros, cuantía que no verá la luz (salvo modificaciones), ya que la oposición no dio por válidos los presupuestos planteados por Navarra Suma para este ejercicio fiscal a final de 2021. “Espero que se acuerden de estas cosas cuando hagan sus enmiendas dentro de un mes”, espetó Labairu al resto de la bancada.

Voto favorable al modelo de parking gratuito durante las primeras 24 horas

Funciona. Fue la expresión que utilizaron desde el Ayuntamiento de Pamplona para asegurar que la idea había sido un éxito. Tras la implantación de los primeros cuatro aparcamientos disuasorios en la ciudad (sin contar con Trinitarios por tener un funcionamiento intermodal con posibilidad de ticket de villavesa para acceder al centro), la rotación ha mejorado y los usuarios también. Ya no vale dejar un vehículo estacionado sin horizonte definido. Rochapea (junto al colegio Cardenal Ilundáin) y Milagrosa (Blas de la Serna, Mochuelo y Río Ulzama) ofrecen una posibilidad gratuita durante las primeras 24 horas de estancia que pasa posteriormente a ser de pago. Y esta alternativa, convence. Al equipo de gobierno y a la oposición. En lo que ya no estuvieron tan de acuerdo ayer fue en la manera de abordar qué espacios tienen prioridad sobre otros. De ahí que, por ejemplo, se pidiera que los nuevos parking fueran “todavía más periféricos”. “Echavacoiz no es preferente porque no les interesa Pío XII”, acusó Bildu. “Actuaremos en todos, pero con lógica”, respondió NA+.

En idéntico trayecto

Nunca está todo hecho. Y menos todavía si nos referimos al entramado de la gestión. Entre las múltiples preguntas que pueden lanzarse a cualquier administración de carrerilla, una cuya respuesta es inapelable: ¿Hay que sacar los coches del centro de las ciudades? Sí, evidente y categórico. ¿Cómo? Ahí está la clave. Sin llegar a medidas drásticas, las opciones son tan variadas como complejas. Desde aparcamientos disuasorios a ciudades de 15 minutos, donde todas las necesidades básicas de una persona se cubran en ese tiempo de desplazamiento, ya sea a pie o bicicleta. Coches que deben ir quedando en el garaje y, aunque seamos animales de costumbres, una vez que el cambio llama a la puerta, no estaría de más darle una oportunidad. Amsterdam ya se plantea eliminar más de 11.000 aparcamiento y en Copenhague se escoge la bicicleta por ser más eficaz que el vehículo privado a la hora desplazarse. Ahora bien, no vale edificar islas inconexas. Se necesita una red que abogue por un tándem fusionado: bicicletas, patinetes y transporte público. Gratis incluso, como ya se ofrece en Luxemburgo. No hace falta ser ecologista para apostar por alternativas sostenibles.