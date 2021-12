Vecinos de la Magdalena: “Esto también es Pamplona”

Aquella espiral que se incorpora sin querer como telón de fondo de la rutina termina por generar un malestar complicado de solventar. Especialmente en momentos delicados, como lo es después de una inundación. Es lo que está sucediendo en el barrio de la Magdalena de Pamplona. Lejos de ser una reivindicación nueva, parte del vecindario reclama una solución a un problema que les acompaña “desde hace años” y ahora, quizá más, insisten en que la situación es “insostenible”. “No podemos seguir esperando siempre”.

Conscientes de que no en toda la Magdalena se suceden los mismos contratiempos, es quizá por esta tesitura por lo que la sensibilidad lleva tiempo a flor de piel. De ahí que algunos hayan llegado a un punto en el que solo vean una salida: decir basta. ¿De qué manera? De la más gráfica posible: con carteles colgando de los balcones de sus viviendas.

DE UNO EN UNO

Casas como la que acompaña a estas líneas reivindican en altura algunas de las dificultades más recurrentes con las que tiene que bregar parte de sus residentes. Hablan de fibra óptica (existen algunos sectores a los que no llega), limpieza desigual en según qué calles, retrasos en atender las llamadas, falta de mobiliario urbano esencial como papeleras, aceras, maleza...

La lista parece interminable para aquellas familias afectadas. “Siempre nos dicen que no hay dinero para la Magdalena, pero luego siempre salen partidas para obras como las de Sarasate o para querer comprar la Casa de las Conchas, que está valorada nada más y nada menos que en 350.000 euros”, se quejan.

Como los mismos vecinos reconocen, se trata de un barrio en el que conviven multitud de etnias y en la que cada uno tiene sus necesidades. “Es complejo, lo sabemos, pero no somos ciudadanos de tercera”, reclaman. Y ponen como ejemplo que, en la zona más próxima a la muga con Burlada, la limpieza por los desperfectos de la riada se realizaron el miércoles mientras que en la parte más cercana a la Txantrea la tarea se llevó a cabo el mismo domingo. “Hemos hablado con el Defensor del Pueblo también, pero la instancia no avanza, no se remite documentación”, dicen.

Sea como sea, lo cierto es que parte de los residentes necesitan más del Ayuntamiento de Pamplona. ¡Vecinos olvidados!, clama uno de los carteles. “La riada se llevó los guardias dormidos del Camino de Caparroso, se roba en las huertas...”, insisten.