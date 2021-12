Pamplona aprueba un proyecto de Presupuestos que incluye la Carta de Capitalidad

Según ha indicado, el proyecto presupuestario "incluye la Carta de Capitalidad, la previsión de ingresos derivada de una situación habitual si no hubiera surgido la noticia del acuerdo del Gobierno con Bildu para eliminar la Carta de Capitalidad ". "Mantenemos el concepto y las previsiones de ingresos porque no se ha cambiado el sistema de financiación, va a tardar todavía y no podemos esperar a que se aprueben leyes para dar pasos adelante", ha dicho.