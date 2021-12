La mayoría de reclamaciones en la Rochapea, por daños en trasteros

vecindario de la Rochapea pudo salvar sus vehículos de los garajes gracias a los avisos de Cosa distinta son los trasteros. “Todo se ha perdido”, explicaban ayer los damnificados. El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado dos puntos informativos, en la Rochapea y en Landaben. Agentes de la Policía Municipal explican a los afectados cómo solicitar la indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros. La mayoría delpudo salvar sus vehículos de los garajes gracias a los avisos de Policía Municipal Todo se ha perdido”, explicaban ayer los damnificados. El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado dos puntos informativos, en la Rochapea y en Landaben. Agentes de la Policía Municipal explican a los afectados cómo solicitar la indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros.

Tres agentes atendieron ayer el punto informativo entre el paseo Anelier y el parque de la Runa, al que acudió un centenar de personas. En la mayoría de los casos se trataba de daños en trasteros y bajos comerciales. Al punto de información se acercaron Elena Erice y Mikel Ruiz, residentes de la calle Río Arga. Todavía no han podido entrar en el trastero, que dan todo por perdido. Lo de más valor son tres bicicletas. “Es un garaje muy grande y ya nos han dicho que hasta dentro de dos días no estará limpio”, afirmaban. Olaia y Alberto, que viven en la calle Pedro Alejandría, también han perdido “bicicletas, cosas de camping y ropa de verano”. Al quedarse sin luz, se fueron la primera noche a casa de los padres de ella.

Carlo Tapiani, italiano afincado en Pamplona, es pintor autónomo. Posee una bajera en Pedro Alejandría, donde guarda el material y máquinas “que no son especialmente baratas”. “El agua alcanzó medio metro así que poco se pudo hacer”, comentaba. Este pintor acudió al punto informativo “a preguntar a ver si hay algún tipo de ayuda”. A pesar de todo, este lunes tiene previsto volver a trabajar. “Con lo que tenga atenderé los encargos que tengo. Y luego tendré que ir comprando cosas”, señalaba.

Al punto informativo también se acercaron personas a las que la Policía Municipal les movió el coche de sitio al estar en zonas de riesgo y todavía no lo habían localizado. Era el caso de Juan Carlos Goñi, vecino del Casco Viejo. “Los municipales no sé dónde lo dejaron exactamente. Debe de estar casi donde el parque de los Enamorados”, explicaba Goñi, “agradecido” a la labor de los agentes. No obstante, se mostraba “indignado” con la situación. “No sé si es responsabilidad del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra o de la Confederación Hidrográfica, pero en verano nadie se preocupa de limpiar el cauce de troncos y basura. Todo estos muros y motas que hicieron no ha servido para nada. Se rompió la presa de Santa Engracia y dijeron que ya no iba a haber inundación, pues mira”, se quejaba.

Aprovechando el buen tiempo para limpiar y airear los coches

vecino de travesía de Bernardino Tirapu, desconocía que el Ayer aprovechó el buen tiempo para “secar lo que se pueda”. La documentación de coche estaba empapada pero en buen estado. “El coche arranca pero le salen las luces del ABS y del airbag. El mecánico me ha dicho que si ando con él hay riesgo de que reviente el airbag y la avería sea más gorda”, señalaba Cornejo. Otros conductores se fueron a limpiar sus vehículos a las estaciones de servicio, que ayer estaban a tope. José Cornejo,, desconocía que el Ayuntamiento de Pamplona tiene un servicio de SMS para recibir los avisos de las riadas. Cuando le llamaron a casa, el agua ya había entrado en el habitáculo de su vehículo, en la campa del paseo Anelier.La documentación de coche estaba empapada pero en buen estado. “El coche arranca pero le salen las luces del ABS y del airbag. El mecánico me ha dicho que si ando con él hay riesgo de que reviente el airbag y la avería sea más gorda”, señalaba Cornejo. Otros conductores se fueron a limpiar sus vehículos a las estaciones de servicio, que ayer estaban a tope.

P. G.

Daños en ‘lofts’ y viviendas en planta baja en la Rochapea

En la Rochapea, varios lofts y viviendas en planta baja sufrieron daños al entrar el agua. “Pusimos toallas en la puerta y al menos no entró mucho barro”, explicaba ayer María José Soriano, que viven en la calle Río Arga con su hija, que está en silla de ruedas, y su nieto. Los bomberos sacaron al pequeño por la ventana y lo llevaron a casa de unos familiares. “Lo malo es que ahora la ventana está desencajada y no cierra. No sé si lo cubrirá el seguro”, se preguntaba. Media docena de camiones de Desciegues Navarra se encontraban ayer achicando agua en los garajes subterráneos en la zona entre las calles Bernardino Tirapu, Río Arga y Ochagavía. Varios bloques de pisos de seguían ayer sin luz.