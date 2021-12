Gloria Villanueva abre un atelier de moda en la plaza de la Libertad

La diseñadora Gloria Villanueva Echegoyen ha abierto un Atelier de Moda en la plaza de la Libertad número 11 de Pamplona. Ofrece clases de patronaje, corte y confección en grupos reducidos de seis personas.

Gloria Villanueva, nacida en Zaragoza pero residente desde hace años en Pamplona, tiene una amplia trayectoria en la enseñanza de costura y en la confección de prendas a medida. “Llevaba tiempo buscando un local adecuado. Este de la plaza de la Libertad me gustó por ser céntrico y bien comunicado”, señala Gloria, que tenía previsto abrir en septiembre “pero tardaron en dar de alta la electricidad”. En el local ha cuidado especialmente la iluminación. “Es importante para coser en condiciones”, explica.

En el Atelier de Moda da clases los lunes y miércoles. Tiene cuatro grupos, dos en horario de mañana y dos de tarde. “Viene gente de todos los niveles porque como la atención es personalizada, cada una puede llevar su propio ritmo por lo cual, se pueden incorporar en cualquier momento durante el curso. Empezamos con una falda, que es lo más sencillo”, señala. El resto de días, Gloria los dedica a trabajar en el taller, en encargos de ropa a medida.

Gloria Villanueva estudió Empresariales en Zaragoza y después hizo un máster en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. En Pamplona estudió en el taller de alta costura de Juan Bruguera, en la avenida Carlos III. Se sacó el título de diseño e ilustración de moda. Posee también los títulos en patronaje, corte y confección del método de París y el Cesvi modificado. “Siempre me ha gustado la moda. Tengo un estilo propio, que no es ni clásico ni extravagante. Me gusta hacerme mi ropa, porque en Pamplona no veo que haya un término medio entre las tiendas de ropa de Inditex y otros grandes grupos y las boutiques más o menos exclusivas”, señala esta diseñadora, que también ha participado en desfiles. Durante la pandemia colaboró en la confección de batas sanitarias de polipropileno para los hospitales de Pamplona.