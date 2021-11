Zizur aprueba la instalación de cámaras y dará ayudas para el montaje de ascensores

El Ayuntamiento de Zizur Mayor dará subvenciones de hasta 16.800 euros (el 10% de la inversión) para la instalación de ascensor en edificios. Esta es una de las novedades de la nueva ordenanza de ayudas a la rehabilitación, accesibilidad, eficiencia energética y regeneración urbana.

La ordenanza mejora las ayudas que actualmente están previstas para envolventes térmicas. Para las comunidades de más de 15 viviendas, sube de 800 a 900 euros la subvención máxima por vivienda. Si tiene menos de 15 viviendas, sube de 600 a 700 euros. Además, las ayudas para las mejoras en los sistemas centralizados de calefacción y agua caliente y para las inversiones en energías renovables suben hasta los 500 euros. También se eleva del 5 al 6,5% el porcentaje que se subvenciona del presupuesto protegible.

La ordenanza también mejora las ayudas a la rehabilitación interior de viviendas para el uso de personas con movilidad reducida. Se subvencionará el 15% del presupuestos, con un máximo de 4.000 euros. Para las ayudas a renovables y accesibilidad, ya no se exigirá que el edificio tenga más de 30 años de antigüedad. El concejal de urbanismo, Ales Mimentza (Geroa Bai), recordó que estas ayudas son complementarias a las del Gobierno de Navarra. La partida presupuestaria para estas ayudas subirá de 70.000 a 75.000 euros. Esta ordenanza pasó ayer su primer trámite en el pleno, con unanimidad de todos los grupos. No ocurrió lo mismo en otro punto del día: la modificación presupuestaria para financiar la instalación de 65 cámaras de videovigilancia (156.000 euros). Este punto salió adelante con los votos de Gero Bai (4 ediles), Navarra Suma (5), PSN (2) y el concejal no adscrito, Íñigo Goñi. Hubo 4 votos en contra, de EH Bildu y AS Zizur.

El expediente incluía la desestimación de las 64 alegaciones presentadas por asociaciones y personas a título individual. A dos de estas personas que acudieron como público se les dio la palabra por 5 minutos. La mayoría de alegaciones fueron desestimadas por “no plantear cuestiones de legalidad sino de oportunidad”. Varias alegaciones hacían referencia al scan adquirido para la policía local, que se desestimaron por “no ser objeto de este expediente”.

UN MAPA DE LAS CÁMARAS

El portavoz de EH Bildu, José Ángel Saiz, tuvo duras palabras contra sus socios de Geroa Bai, a los que equiparó con la “ultraderecha”. Así, les acusó de “olvidarse del cambio para liderar como una derecha más esta estrategia del miedo y del control social”. El portavoz de AS Zizur, Javier Álvarez, volvió a reclamar la retirada de este punto del orden del día y denunció la “falta de transparencia”.

PSN y Navarra Suma recordaron que ayuntamientos de distinto signo político han instalado cámaras. Richard Ocaña (PSN) lamentó el “uso político de este tema” y acusó a Bildu de “buscar su “punto de protagonismo, quitarse ciertos complejos y luchar por un espacio político perdido”. Castor Zunzarren (NA+) señaló que “no se trata de vigilar a nadie ni de hacer control social sino de evitar la impunidad de ciertos actos que desgraciadamente ocurren en Zizur”.

Andoni Serrano (Geroa Bai) agradeció las palabras de Ocaña y Zunzarren. “Si poner cámaras es de derechas, entonces los alcaldes de Huarte y Villava deben de serlo. Y Joseba Asirón también porque cuando fue alcalde puso más cámaras en el Casco Antiguo”, señaló Serrano. El concejal de seguridad ciudadana mostró su preocupación por “los bulos y teorías conspiranoicas”. Avanzó que la web del ayuntamiento mostrará un mapa de dónde están las cámaras. “La última burrada que he oído es que van a tener reconocimiento facial. Las cámaras no van a controlar la velocidad de los vehículos, ni van a grabar sonido, ni por supuesto enfocarán a los domicilios ”, señaló Serrano.